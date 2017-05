Ganzheitliche Naturheilkraft

Schwalmstadt. Es vereint die Heilkraft der Phytotherapie, die Energie der Homöopathie, das Potenzial der Bachblüten und die Mineralstoffe der Schüßlersalze.

Das Spagyro-System ist ein speziell für Apotheken konzipiertes naturheilkundliches Rezeptur-System. „Die seit Jahren erprobten und bewährten Mischungen können individuell an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst werden“, sagt Jörg Gronewold, Inhaber der Philipps-Apotheke in Schwalmstadt. Durch die Integration aktueller naturheilkundlicher Praxiserfahrungen werde das System ständig erweitert und aktualisiert. Gronewold: „Wir führen in der Apotheke eine große Anzahl an spagyrischen Tinkturen und können aus Einzeltinkturen Mischungen gegen vielfältige Beschwerdebilder herstellen, beispielsweise gegen Sonnenallergie.“

Ganzheitliche Therapie

Spagyrik ist eine Behandlungsmethode der ganzheitlichen Medizin, deren geschichtliche Wurzeln bis in vorchristliche Zeiten zurückreichen.

Als ein ganzheitliches Naturheilverfahren betrachtet die Spagyrik Körper (Sal), Geist (Mercurius) und Seele (Sulfur) des Menschen als eine normalerweise im gesunden Gleichgewicht stehende Einheit. Diese philosophischen Prinzipien findet man in der Pflanze als arzneiliche Wirkstoffträger wieder: Mineralstoffe und Spurenelemente entsprechen dem SAL-Prinzip (Körper), ätherische Öle und verwandte in der Pflanze angelegte Substanzen entsprechen dem SULFUR-Prinzip (Seele) und letztlich die Kohlenhydrate stehen für das Mercurius-Prinzip (Geist).

Das Spagyro-System basiert auf 69 spagyrischen Arzneigrundstoffen, 31 spagyrischen Essenzen und den zwölf spagyrischen Schüßlersalzen.

Typische Anwendungsgebiete sind beispielsweise Augenerkrankungen, Blasen- und Nierenerkrankungen, Erkältungen, Hauterkrankungen, Kopfschmerzen, Wechseljahrsbeschwerden, Schlafstörungen, Stoffwechsel- oder Magen-Darm-Erkrankungen. Bei sachgemäßer Anwendung sind in der Regel weder Nebenwirkungen noch Erstreaktionen im Sinne einer Erstverschlimmerung zu erwarten.

