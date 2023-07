Power-Frau im Handwerk: Sophia Pfalzgraf übernimmt mit 24 Jahren den Familienbetrieb

Von: Celine Kühn

Nachfolge ist geregelt: Sophia Pfalzgraf wird 2024 das Geschäft ihres Vaters übernehmen und damit in sechster Generation den Familienbetrieb leiten. © Celine kÜhn

Diese Schwälmerin räumt mit Klischees auf. Als einzige Frau unter 40 Auszubildenden gelang ihr der beste Abschluss – bald leitet sie eine Heizungsbaufirma.

Schorbach – Sie sagt den Männern, wo es langgeht: Sophia Pfalzgraf ist gerade mal 24 Jahre alt und übernimmt im nächsten Jahr die Heizungsbaufirma ihres Vaters Klaus Pfalzgraf.

Der Familienbetrieb läuft seit mehr als 120 Jahren unter der Leitung der Familie Pfalzgraf. Mit Sophia beginnt die sechste Generation der Heizungsbauerfamilie.

Der Werdegang

Ihr Abitur machte die Anlagenmechanikerin 2017 an der Melanchthon-Schule Steinatal. Danach studierte sie Betriebswirtschaftslehre in Marburg und machte ihren Bachelor. Doch bereits an der Uni merkte sie, dass ihr das kreative und handwerkliche Arbeiten fehlte. 2020 begann sie die Ausbildung zur Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizung und Klima.

Seit ihrem Abschluss arbeitet sie als Monteurin im Familienbetrieb. „Ich habe einen sinnstiftenden Beruf gesucht und das habe ich hier gefunden“, sagt Sophia strahlend. In der Ausbildung sei sie viel mehr aufgegangen als im Studium. Sie habe viel Spaß daran, kreative Lösungen für Probleme zu finden, zu planen und zu organisieren.

„Ich hätte nicht gedacht, dass sie diesen Weg einschlägt“, sagt Papa Klaus Pfalzgraf. Als Kind sei Sophia nicht gerade handwerklich begabt gewesen.

Eine neue Ära für den Familienbetrieb Pfalzgraf

Mit ihr wird eine neue Ära eingeleitet, denn sie ist die erste Frau, die den Familienbetrieb leitet. Druck aus der Familie, den Betrieb weiter zu führen, habe es nie gegeben. „Ich habe mich frei für den Beruf entschieden. Er ist unfassbar vielfältig. Keine Woche ist wie die nächste“, erzählt die 24-Jährige weiter.

Sophia steht noch am Beginn und trotzdem oder auch gerade deswegen, soll sie den Familienbetrieb schon im nächsten Jahr übernehmen.

„Ich bin jetzt jung und habe den ganzen Kopf voller Ideen. Hier kann ich mich verwirklichen“, sagt sie energiegeladen. Klaus Pfalzgraf erzählt, er habe den Betrieb damals auch mit 24 übernommen. Nun sei nach 37 Jahren in der Selbstständigkeit die Zeit für frischen Wind gekommen.

„Es bedeutet mir viel, dass ich den Betrieb weiterführen und die Tradition bewahren kann“, betont Sophia. Ganz besondere Momente seien für sie, wenn Kunden ihr erzählen, dass die Heizung bereits von ihrem Opa eingebaut wurde.

Ein Paradebeispiel gegen Vorurteile

Die junge Handwerkerin möchte mit Klischees aufräumen, dass nur ein Studium das einzig Wahre sei und Frauen nicht in so ein Handwerk gehören würden. Und so mehr Menschen zum Handwerk ermutigen. Damit ist die junge Frau schon heute ein Paradebeispiel gegen solche Vorurteile. Sophia Pfalzgraf ist der Überzeugung, dass viele junge Menschen einen handwerklichen Beruf per se für sich ausschließen, ohne es probiert zu haben.

„Ein Praktikum kann immer weiterhelfen, um zu schauen, ob es einem gefällt“, rät die 24-Jährige. Wille und Ehrgeiz müsse man ohnehin reinstecken, egal ob Mann oder Frau. Die Angst vor Gegenwind könne man sich sparen, so Sophia Pfalzgraf weiter.

Auch Vater Klaus hatte Sorge vor negativen Kommentaren, unbegründet, wie sich zeigte. „Ich bin so stolz auf sie. Sie kommt gut an bei den Kunden“, freut er sich.

Die einzige Frau im Betrieb

Das Unternehmen gliedert sich in die vier Hauptbereiche Sanitär, Heizung, Biomasse und Solar. Unter die Aufgaben fallen beispielsweise die Umstrukturierung von Heizung und Bad sowie die Wartung der Anlagen.

Ein großer Schwerpunkt, der gefragter nicht sein könnte, ist Biomasse, darunter das Heizen mit Solar, Pellets und Holz. „Unser Handwerk ist so aktuell und auf die hohe Nachfrage nach Nachhaltigkeit vorbereitet“, erklärt die Anlagenmechanikerin.

In dem Familienbetrieb Pfalzgraf arbeiten aktuell sechs Monteure, ein Meister und ein Azubi. Eine Frau in dem Arbeitsfeld hat Sophia Pfalzgraf bisher nicht persönlich getroffen. In ihrem Ausbildungsbetrieb war sie unter 40 Auszubildenden die einzige Frau und machte den besten Abschluss.

Die nächste Generation: Frauen im Handwerk sind überdurchschnittlich erfolgreich Junge Frauen entscheiden sich immer häufiger dazu, einen handwerklichen Beruf zu ergreifen. Laut des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks werden 20 Prozent der Handwerksbetriebe von Frauen geführt. Über 75 Prozent der Handwerksbetriebe sind Familienbetriebe, die gemeinsam von einem Paar geleitet werden. Die Mehrheit der Auszubildenden im Sanitär- und Heizungsbau ist jedoch immer noch männlich. 2020 lag der Frauenanteil laut dem Statistischen Bundesamt gerade mal bei 1,5 Prozent. Wenn eine Frau einen „Männerberuf“ ergreift, dann weil sie es wirklich will, sagt Handwerkskammer-Sprecherin Christina Völkers, denn in solchen Berufen brauche es unverändert Willen und Kraft, um gegen Vorurteile anzugehen. Genau aus diesem Grund seien sie besonders engagiert, Frauen würden dann häufiger ihre Prüfungen mit Bestnoten abschließen und zielstrebig ihren Weg gehen. cek

Auf der Suche nach neuen Auszubildenden

An Aufträgen mangelt es dem Betrieb laut Klaus Pfalzgraf nicht, aber „wir möchten neue Azubis gewinnen und vor allem auch Mädchen für den Beruf begeistern“. Das Unternehmen biete viele Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Als Ausbildungsbetrieb habe das Unternehmen bereits über 45 Menschen ausgebildet. „Ich würde mich freuen, wenn sich mehr Menschen für einen handwerklichen Beruf entschieden“, schließt Sophia Pfalzgraf.