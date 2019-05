Rechtsanwälte Tür an Tür

Mitte Mai zog die Kanzlei Kohlt & Heissenberger nach Ziegenhain

Die Kanzlei Kohlt & Heissenberger ist im Mai von Niedergrenzbach nach Ziegenhain in die Ernst-Ihle-Straße 9 gezogen. „Wir haben hier doppelt so viel Platz wie vorher und – was noch wichtiger ist – wir haben unsere Büroräume direkt neben Klaus W. Grow, Rechtsanwalt und Notar“, sagt Silke Schuster, die bis zu Ihrer Heirat vor zwei Wochen noch Heissenberger hieß. Die Nähe zu Klaus W. Grow werde sich vor allem in den nächsten Monaten bewähren. Silke Schuster hat im Frühjahr dieses Jahres die notarielle Fachprüfung erfolgreich bestanden. Wenn in den nächsten Monaten wieder eine Stelle als Notar ausgeschrieben werde, wolle sie sich darauf bewerben.

Hier wird ihr Klaus W. Grow mit Rat und Tat bei allen Fragen rund um das Notariat zur Seite stehen, so Schuster. Doch Silke Schuster wird sich in den nächsten Monaten nicht nur auf die notarielle Tätigkeit konzentrieren, sondern nach wie vor in der Sozietät Kohlt & Heissenberger Rechtsanwälte Partnerschaft mbB mit Rechtsanwalt Manfred Kohlt hauptsächlich als Rechtsanwältin tätig sein. „Unsere Schwerpunkte liegen im Medizin - und Arbeitsrecht“, berichtet Manfred Kohlt. Der Rechtsanwalt arbeitet seit zwei Jahren mit Silke Schuster zusammen. „Er ist seit 25 Jahren Rechtsanwalt und hat mich in Kassel im Rahmen des Referendariats ausgebildet“, verrät Silke Schuster. Manfred Kohlt und Silke Schuster haben sich im Jahr 2017 entschieden, ihre berufliche Tätigkeit gemeinsam auszuüben. Dies erfolgt überörtlich an zwei Standorten, nämlich in der Ernst-Ihle-Straße 9 in Schwalmstadt und in der Friedrich-Ebert-Straße 33 in Kassel.