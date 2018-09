Schlepper in 2000 Teilen abtransportiert: Diebstahl auf Schrottplatz in Alsfeld

Alsfeld. Einen auseinandergebauten Traktor in rund 2000 Teilen haben Unbekannte von einem Schrottplatz gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, verschwanden die Teile von dem Platz in Alsfeld (Vogelsbergkreis) in der Straße „An der Huth“. Zum Abtransport der Einzelteile nutzten die Diebe vermutlich einen Pkw mit Anhänger oder einen Lkw. Den Wert geben die Beamten mit 5000 Euro an, Tatzeit war Mittwochnachmittag bis Donnerstagnacht.

Hinweise bitte an die Polizeistationen Alsfeld, 06631/9740, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hier befindet sich die Straße "An der Huth" in Alsfeld:

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: Christian Kaiser/privat