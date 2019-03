Schrecksbach: Abicon möchte zwei Windkraftanlagen aufstellen

Der Bau einer Windenergieanlage ist auch immer ein Eingriff in die Natur. Die Betonfundamente der großen Bauwerke sind die tief im Boden verankert. Unser Bild entstand beim Bau des Windparks Die Gleiche zwischen Ottrau und Schrecksbach.

Das Thema Windkraft wird für Schrecksbach wieder aktuell. Zwei Windenergieanlagen der Firma Abicon sind in Planung.

Wie Rudi Weber von der Firma Abicon jetzt auf HNA-Anfrage bestätigte, plant das Gilserberger Unternehmen derzeit zwei Windenergieanlagen (WEA) für das Vorranggebiet HR 53 Kohlwald zwischen Schrecksbach und Wincherode.

Hierbei handelt es sich laut des von der Regionalversammlung Nordhessen beschlossenen und der Landesregierung genehmigten Teilregionalplan Energie um eine 47 Hektar große Fläche. Sie liegt größtenteils im Wald. Die an dem Standort gemessenen Windgeschwindigkeiten betragen zwischen 5.75 bis sechs Meter in der Sekunde. Das Vorranggebiet habe Platz für bis zu sechs Windenergieanlagen, so Weber.

Als Besonderheit des Bereichs führt der Teilregionalplan die in rund 2,5 Kilometer Entfernung zum Vorranggebiet befindliche Kapelle Schönberg an.

Potenzial für zwei Windenergieanlagen

Man habe Planungsabsichten für einen Teil des Vorranggebiets, welches sich im Privatbesitz befinde, teilte Weber mit: „Diese Fläche bietet Potenzial für maximal zwei Windenergieanlagen.“

Der restliche Teil des Vorranggebiets HR 53 Kohlwald befindet sich nach Angaben von Abicon im Eigentum eines Landesbetriebs und ist Staatswald. Diese Flächen wurden laut Rudi Weber bislang noch nicht zur Nutzung für Windkraft ausgeschrieben. Für den Standort Kohlwald spricht für Abicon zunächst, dass die für die Windkraftanlage angedachte Flächen im Regionalplan Nordhessen rechtskräftig ausgewiesen sind.

Die in Privatbesitz befindlichen Flächen würden außerhalb des Waldes liegen und seien somit besser erschließbar als reine Waldstandorte, sagt der bei der Gilserberger Firma für die Projektakquise verantwortliche Weber und fügt an: „Aber auch der Wald bietet aufgrund der Bestände ausreichend gute Möglichkeiten für die Realisierung von Windenergieanlagen.“ Einen konkreten Zeitplan für das Projekt gibt es laut Abicon bislang noch nicht.

Finalisierung nicht vor 2022

Nach HNA-Informationen gab es am Donnerstag eine Versammlung mit den Eigentümern der in Frage kommenden Grundstücke. Gegenwärtig befinde man sich im Kontakt zu den Flächeneigentümern, so Rudi Weber: „Sollte die Abicon die Sicherung der Flächen finalisieren, ist mit einer Errichtung nicht vor 2022 zu rechnen.“

Schrecksbach Bürgermeister Andreas Schultheis bestätigte auf Anfrage die Windkraftpläne im Kohlwald. Es sei aber noch nichts konkret, so der Verwaltungschef: „Wir haben unseren Beitrag zur Energiewende geleistet mit den zwei Anlagen in unserem Gemeindegebiet, das reicht.“