Asyl für Willingshäuser Kunst: Exponate werden ausgelagert

Von: Sandra Rose

Teilen

Werke aus dem Gerhardt von Reutern-Haus werden während des Umbaus in Schrecksbach untergebracht, von links Ulli Becker-Dippel, Paul Dippel, Dr. Silke Gonder und Bürgermeister Andreas Schultheis. © sandra rose

Die Exponate der Maler der Kunsthalle Willingshausen müssen wegen Sanierungen ausgelagert werden. Die Kunstwerke kommen aktuell in Schrecksbach unter.

Schrecksbach/Willingshausen – In Schrecksbach ist nach dem Maler Karl Mons eine Straße benannt und mit dem Zuzug des Kasseler Adolf Lins begann die Willingshäuser Epoche der Romantik – beide Künstler haben nicht nur in Willingshausen ihre Spuren hinterlassen, schauten sie sich doch überall in der Schwalm nach passenden Motiven um.

Ihre Werke sind Teil des Erbes der Willingshäuser Malerkolonie, viele davon im Besitz der Vereinigung Malerstübchen, einige ausgestellt im Gerhardt von Reutern-Haus.

Doch das wird aktuell saniert. Und deshalb ist der Schwälmer Schatz jetzt umgezogen – quasi ins „Asyl“ im Schrecksbacher Rathaus. Hierzu wurde das geräumige Trauzimmer im Obergeschoss kurzfristig umgestaltet.

Umzug der Werke

Ulli Becker-Dipel, Paul Dippel und Historikerin Dr. Silke Gonder vom Malerstübchen haben den Umzug der wertvollen Fracht organisiert, auch den Einbau der geständerten Wände, an dem ein Querschnitt der Kunst gezeigt werden soll – zum ersten Mal zur 800-Jahrfeier am Wochenende (1./2. Juli).

„Es war ja nötig, sich nach einer neuen Bleibe für die Werke umzuschauen – und hier nach Schrecksbach passen die Exponate wirklich gut, haben doch viele Künstler auch hier gemalt und sich regelmäßig im Gasthaus getroffen“, erklärt Silke Gonder.

Wie lang die Kunstwerke in Schrecksbach bleiben, ist noch nicht final geklärt. Die Vereinbarung zwischen Malerstübchen und der Gemeinde laufe zunächst einmal bis Ende April 2024, berichtet Bürgermeister Andreas Schultheis.

1000 Exponate

Die Sammlung des Reuternhauses umfasst laut Paul Dippel, Vorsitzender der Vereinigung Malerstübchen, etwa 1000 Exponate.

Etliche hängen seit Sonntag im Marburger Haus der Romantik, das die Künstlerkolonie Willingshausen bis zum 17. September auch überregional in den Fokus rückt.

Ein Großteil der Arbeiten ist inventarisiert, gut die Hälfte auch digital, unter anderem über die Plattform museum-digital. „Aus der Zusammenarbeit ergeben sich zudem interessante Kontakte zu anderen Sammlungen und Museen“, erläutert Gonder, die die Inventarisierung aber auch als dauerhaften Prozess beschreibt.

Immer wieder kämen neue Sammlungen hinzu, teils abzugeben von der Enkelgeneration, die keinen Bezug mehr zur Willingshäuser Kunst hätten.

Jubiläumsausstellung

Die Ausstellung zur 800-Jahrfeier möchte einen Überblick über die Arbeiten geben, die in der Zeit der Malerkolonie, aber auch darüber hinaus, entstanden sind.

Neben Bantzer, Mons, Lins und Beithan ist auch ein Bild von Malerin Henriette Schmidt-Bonn zu sehen, ebenso neuere Werke von Ben Kamili, entstanden bei den jüngsten Künstlersymposien.

Dass sich im Obergeschoss des Rathauses etwas tut, blieb in den vorausgegangenen Wochen in Schrecksbach nicht unbemerkt, erzählt der Bürgermeister. „Wenn da nachts noch Licht brennt, wird man schon angesprochen, was da los sei.“

In vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit wurden die Werke fachgerecht – „nach allen Regeln der Kunst“, so Silke Gonder augenzwinkernd – verpackt und in ungezählten Fahrten nach Schrecksbach gebracht.

Kunst im Trauzimmer

Ein auf Kunst spezialisiertes Transportunternehmen hätte mehrere Tausend Euro für die Umlagerung verlangt, verdeutlicht Paul Dippel.

Für die ersten, neugierigen Rathausmitarbeiter ist der neue Ausblick beim Eintritt ins Trauzimmer überraschend. „Die Werke werten den Raum auf, es ist wundervoll“, erklärt Andreas Schultheis.

Die Kunst sei selbstverständlich auch gesichert, eine Alarmanlage vorhanden. Die sei transportabel und später an anderer Stelle wieder einsetzbar, erklärt der Bürgermeister mit Blick auf die Kosten.

Auch nach dem Jubiläum sollen die geständerten Wände immer wieder mit wechselnden Ausstellungen bespielt werden – auch, um das Interesse an den Malern zu wecken und weiterhin wach zu halten, sagt Dr. Silke Gonder.