Chorwerkstatt in Röllshausen zieht Teilnehmer von weit her an

Röllshausen. Der 15. Chorworkshop des Gesangvereins Röllshausen ging mit einem tollen Event zu Ende: Höhepunkt der dreitägigen Gesangsarbeit unter der Leitung des Kölner Dozenten Jan-Hendrik Herrmann war ein Konzert des Chors Mundwerk und des Männergesangvereins Schrecksbach.

Jan-Hendrik Herrmann war bereits zum dritten Mal als Chorleiter engagiert. „Ich freue mich total, dass ich noch einmal eingeladen wurde“, so der 33-Jährige, der als freiberuflicher Chorleiter und Sänger bundesweit viel unterwegs ist.

„Die Stimmung hier ist einmalig“, sagt er lächelnd. Die Teilnehmer seien motiviert und konzentriert, „und es begegnet einem auf Anhieb eine Offenheit und Herzlichkeit, die es anderswo so nicht gibt.“ So würden auch alle, die zum ersten Mal an dem Chorworkshop teilnehmen, prompt mit ins Boot genommen.

+ Jan-Hendrik Herrmann, Dozent aus Köln © Kristin Diehl

Insgesamt hundert Sänger haben sich an dem dreitägigen Workshop von Herrmann in „Emotional Grooves“ unterrichten lassen. Gemeint sei damit, „von der emotionalen Ebene der Songs auszugehen“. Sprich die Lieder so zu interpretieren, dass ihr Sinn, das Lied übertragene Gefühl, auch herauszuhören sei.

Englische Songs mit Bildern verständlich machen

„Vielen Sängern ist oft nicht klar, was sie eigentlich singen, wenn es um englische Songs geht“, so die Erfahrung des Dozenten, der in seinen Workshops auch gern mit Bildern arbeitet. Wie etwa bei dem Beatles-Lied „With A Little Help From My Friends“, als der Dozent die Sängerinnen und Sängern instruiert: „Unsere Stimme ist kein Bungalow, sondern ein Altbau - wir machen uns ganz groß“, und dabei seine Arme weit ausbreitet.

Die Sänger - unter den Workshopteilnehmern sind etwa zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer - sind motiviert, saugen jede Anweisung auf und müssen dabei nicht selten über sich selbst lachen, schon beim Einsingen zu Beginn. Jan-Henrik Herrmann möchte, dass alle „auf den Fußboden husten“.

„Das spannt die Bauchmuskeln an und bringt ein tolles Körpergefühl“, so Irina Kohl, selbst Musikpädagogin, nach der Übung. Die 38-Jährige ist aus Waltersbrück angereist und zum ersten Mal bei dem Chorworkshop dabei, genauso wie Andreas von Hubatius (63). „Es macht total viel Spaß, mal andere Methoden von Chorleitung mitzukriegen“, so der Merzhäuser. Die Mischung aus hochkonzentrierter und spielerischer Atmosphäre sei faszinierend, in der man es schaffe, in nur drei Tagen vier neue Stücke zu erarbeiten.

Alle Vereine im Ort packen mit an

„Ich finde es ganz toll, was der Gesangverein hier auf die Beine stellt“, fasst Alexandra Pürstl zusammen, was viele der Teilnehmer des Workshops immer wieder gern in die Schwalm kommen lässt. Die Braunschweigerin nimmt seit vielen Jahren regelmäßig teil und trifft sich hier mit ihrer Cousine aus Oberaula und einem Bekannten aus Neustadt an der Weinstraße – zum Singen.

+ Auch die Kaffeepause in gemütlicher Runde gehört beim Chorworkshop dazu: (von links) Christine Müller-Wolff, Conny Gerth, Henning Heinemeyer, Claudia Jäckel, Bettina Schultheiß und Regina Knauf. © Kristin Diehl

„Alle Vereine im Ort helfen mit“, freut sich Evelyn Michel, Leiterin des Chors Mundwerk des gastgebenden Gesangvereins. So mangelt es den Teilnehmern weder an der genügenden Auswahl an Tees (20!), noch an schmackhaftem Mittagessen und reichem Kuchenbuffet und die Sängerinnen und Sänger aus Röllshausen haben auch selbst etwas von ihrem Workshop.

Nächstes Jahr soll es wieder einen Workshop geben

Unterstützung kam von der Volkstanzgruppe, dem Verkehrsverein, dem Posaunenchor, der Burschenschaft, dem TuSpo und den Reservisten. Evelyn Michel: „Es ist genial, dass fast alle Mitglieder von Mundwerk sich hier regelmäßig fortbilden.“

So scheint eines sicher: Einen Chorworkshop wird es in Röllshausen auch im kommenden Jahr wieder geben.