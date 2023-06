Gemeinsam im Sattel sitzen: 300 Radfahrer traten in Schrecksbach an

Die begeisterten Radfahrer kamen von ihren Touren zurück und trafen sich am Metzenbergstadion in Schrecksbach, Holger Dirlam (rechts) hat alles im Blick. © jochen schneider

Beim Supercup in Schrecksbach traten 300 Radfahrer in die Pedale. Mit 50 bis 205 Kilometer-Strecken war für alle was dabei.

Schrecksbach – Holger Dirlam sitzt fest im Sattel und das im wahrsten Sinne des Wortes. Während er früher als Fußballer in Schrecksbach Tore schoss, wechselte er nach Ende seiner Karriere in den Radsport und ist heute Abteilungsleiter Radsport des VfB Schrecksbach, der seit 2015 Radmarathons ausrichtet.

„Am zweiten Juniwochenende steht bei uns in diesem Jahr alles im Zeichen der RTF (Rad-Touren-Fahrt) und des Supercup“, erklärte der 58-jährige durchtrainierte Zweiradfan.

Im RTF-Bereich geht es nicht um Zeitfahrten mit Leistungsdruck, sondern, darum die Touren mit anderen zusammen zu bewältigen. Darin hat Holger Dirlam Erfahrung, denn er ist Reisebegleiter bei „bikefriends schon“ und führt jedes Jahr im Frühjahr Radsportgäste über die Insel Mallorca.

20 Supercups im Bundesgebiet

Bei den Radfahrern gibt es 20 Supercups im gesamten Bundesgebiet, in Hessen zwei. Eines fand zu Pfingsten in Bimbach mit 5000 Teilnehmern statt, das zweite jetzt in Schrecksbach. „Bei uns ist es sehr viel kleiner, aber dafür familiärer und darauf legen wir großen Wert“, erklärte der Steinmetz- und Bildhauermeister.

Gerade erst ist er mit 22 Mitstreitern aus Flensburg gekommen und hat in vier Etappen 630 Kilometer hinter sich gebracht, im nächsten Jahr geht es von Zittau aus zurück.

Die angebotenen Strecken hatten unterschiedliche Distanzen. Die umfangreichste mit fünf Kontrollstellen und Beschilderung weist 50, 75, 110 und 205 Kilometer aus sowie eine Familientour mit 25 Kilometern.

„Die Marathondistanz muss über 200 Kilometer ausgewiesen werden und führt bei uns durch den Vogelsberg, Hoherodskopf und den Eisenberg zurück nach Schrecksbach, für Anfänger eher nicht geeignet – denn 2800 Meter Höhenunterschied müssen dabei bewältigt werden“, so der Fachmann.

Eine andere Tour führte durchs Gelände und über Straßen und wird als Graveltour bezeichnet. „Dabei gibt es zwei Distanzen mit 33 und 53 Kilometern und die Strecken sind nicht ausgeschildert, die Orientierung erfolgt online über Smartphone oder Garmin, ein Fitness-Tracker mit Straßennavigation“, erläuterte Heinz Kern, stellvertretender Vorsitzender des Radsportbezirks Kassel, der die Kollegen in Schrecksbach am Metzenbergstadion unterstützte.

Unterschiedliche Strecken

Freitags fanden drei Starts der schnellen Gruppe (110 Kilometer), der Ausdauer Gruppe (75 Kilometer) und der gemäßigten Gruppe (50 Kilometer) statt, der Samstag stand voll und ganz im Zeichen des Marathons, während am letzten Tag die Touren vom Freitag wiederholt wurden.

Danach wurden die vielen Zelte abgebaut und die Wohnwagen wieder an die Autos gehängt, um gemeinsam mit den Wohnmobilen die Heimfahrt anzutreten. Abends konnten sich die Biker im Vereinsheim oder im Biergarten am Stadion entspannen und die abwechslungsreichen Touren Revue passieren lassen, denn für Essen und Getränke war ausreichend gesorgt.

Dazu hatte auch der Radsportveranstalter „bikefriends schon“ entscheidend beigetragen, denn die Firma feierte ihr 15-jähriges Bestehen während der vier Tage in Schrecksbach.

Am 9. Juli steht das Bergrennen im Veranstaltungskalender des VfB Schrecksbach, bei dem auf einer Tour von 6,5 Kilometern eine Höhendistanz von 280 Metern bewältigt werden muss. (Jochen Schneider)

