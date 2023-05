Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

Von: Sandra Rose

Teilen

45-jähriger Motorradfahrer kommt bei Unfall zwischen Neukirchen und Schreckbach ums Leben (Symbolbild). © Stefan Puchner/dpa

Ein 45 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall am Montagabend auf der Straße zwischen Neukirchen und Schrecksbach ums Leben gekommen.

Schrecksbach – Laut Polizeibericht war der Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis gegen 20.38 Uhr mit seinem Zweirad aus Richtung Neukirchen kommend in Richtung Schrecksbach unterwegs. Auf einem abschüssigen Streckenabschnitt kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Folge auf dem unbefestigten Seitenstreifen zu Fall. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb. Die Straße war für den Zeitraum der Rettungs-und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Polizei Schwalmstadt und die Staatsanwaltschaft Marburg haben Ermittlungen aufgenommen.