Putzen für das große Fest: Schrecksbach feiert ab heute

Jubiläumsfeier

+ © Regina Ziegler-Dörhöfer Putzaktion mit Besen und Schaufel: Bernhard Krauß, Sabine Jäckel, Gerd Bernhard, Manfred Stutz und Otto Asbrant. © Regina Ziegler-Dörhöfer

Schrecksbach bereitet sich auf die 800-Jahr-Feier vor. Der Ort feiert ab heute sein großes Jubiläum und hat dafür im Voraus einiges getan.

Schrecksbach – Mit Besen, Schubkarren und Heckenschere rückten rund 25 Bürgerinnen und Bürger am Samstagmorgen aus, um die Straßen und Plätze der bevorstehenden Festtage zum 800-jährigen Bestehen zu säubern.

Vor allem die Wegstrecke des Festzuges wurde von Wildwuchs und Moos befreit, Hecken wurden in Form gebracht und man kehrte förmlich um die Wette.

Im Schlossgarten hatten die Verantwortlichen der 800-Jahr-Feierlichkeiten am Vortag bereits einen Findling aufgestellt und eine Pflanzaktion gestartet.

Alle packen mit an, auch der Bürgermeister

„Bis zum Festwochenende gibt es noch viel zu tun. Aber alle packen mit an“, freute sich Bürgermeister Andreas Schultheis, der die freiwilligen Helfer gerne unterstützte und auch sein Bauhofteam im Laufe der Woche noch die ein oder andere Putzaktion vornehmen lässt.

„Ein dickes Dankeschön gehört Rita Lukes“, so der Bürgermeister. Rita Lukes würde mit großem Engagement und Einsatz Jahr für Jahr die Grünflächen im Ort pflegen und dem Wildwuchs den Kampf ansagen.

„Oft sprießt es so arg, dass sie kaum hinterherkommt. Aber Frau Lukes gibt alles“, lobte Schultheis.

Neue Deko

Die Gemeinde hätte zum Jubiläum auch neue Dekorationsmaterialien angeschafft, die in den kommenden Tagen Schrecksbach ein neues Gesicht verleihen. Die Waldinteressenten werden Birkenzweige parat stellen und die Fördervereine von Kindergarten und Schule haben sich um Fähnchen und Wimpel als Schmuck gekümmert.

„Irgendwie bringt sich doch jeder in Schrecksbach bei der 800-Jahr-Feier mit ein“, so Schultheis. Auch die Bilderausstellung mit Motiven vergangener Tage wurde von Volker Bernhard, Uwe Heipel, Marco Milz gut vorbereitet.

Eine Besonderheit stellt dabei die erstmalige Aufarbeitung der jüdischen Geschichte Schrecksbachs dar. Sina Gonther erforschte die Geschichte von Familie Spier und arbeitete deren Schicksal auf.

„Familie Spier war im Grunde die einzig jüdische Familie in Schrecksbach“, wusste der Bürgermeister.

+ Jubiläumsort: Ab Donnerstag feiert Schrecksbach seine urkundliche Ersterwähnung vor 800 Jahren. Bei den Vorbereitungen für die Feier packen alle Schrecksbacher mit an. © Jörg Döringer

Das Programm

Ganz Schrecksbach freut sich nun auf die bevorstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten, die bereits am Donnerstag mit einem Festkommersabend beginnen.

Am Freitag schließt sich eine Wanderung rund um Schrecksbach an, bevor am Abend zum Tanz geladen wird.

Der Samstag startet um 14 Uhr mit einem Festzug aller Vereine und Verbände, der in ein Platzkonzert im Schlossgarten mündet. Kinder dürfen sich auf eine Hüpfburg, einen Zauberer und Kinderschminken freuen.

Um 20 Uhr spielt die Rockband Overback auf der Schlossgartenbühne. Nach dem Gottesdienst am Sonntagmorgen münden die Feierlichkeiten in einen Frühschoppen.

Die Erlöse der Festtage sollen den Fördervereinen „Kindergarten Schlossgarten“ und „Schule am Metzenberg“ gespendet werden. (Regina Ziegler-Dörhöfer)