Restaurator André Lange aus Schrecksbach verziert Fachwerkgefache mit Stippputz

Altes Handwerk neu belebt

+ © Foto: Matthias Haaß Weidenbündel und Holzbrettchen: Mehr braucht es nicht für den Stippputz. © Foto: Matthias Haaß

Schrecksbach. Wer mit offenen Augen durch die Dörfer in der Schwalm geht, dem wird an alten Fachwerkhäusern schon einmal die besondere Form des Kalkputzes aufgefallen sein. Eingefasst von einem Rahmen verzieren kleine Punkte dicht an dicht die Gefache, oft befinden sich innerhalb auch noch schmückende Ornamente. Der Fachmann spricht bei diesem Putz von Stippputz oder Hessischem Kratzputz.