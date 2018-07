Rotkäppchenwoche mit Veranstaltungen von Ottrau bis Neustadt

Willkommen für Kinder und Erwachsene: Die sommerliche Aktionszeit des Rotkäppchenlandes beginnt morgen in Merzhausen, im Bild Lisa-Marie Schäfer.

Merzhausen/Holzburg. Zwischen Festzelt und Louvre: Die Rotkäppchenwoche beginnt.

Es ist wieder Rotkäppchenwoche, morgen, Sonntag (29.7.), geht es los. Die Eröffnungsveranstaltung mit anschließendem Kinderprogramm ist dann im und am Kirmesfestzelt in Merzhausen.

Um 10.15 Uhr ist Gottesdienst, die Eröffnung der Themenwoche beginnt um 11.30 Uhr, ab 12 Uhr sorgen der Musikverein Leusel und die Schwälmer Trachtengruppe Merzhausen für Unterhaltung.

Im Kinderprogramm mit dem Schwälmer Rotkäppchen ab 13 Uhr werden Kutschfahrten und Märchenerzählungen angeboten.

Um 14 Uhr halten die Altburschen mit Musik Einzug ins Festzelt. Neben Kaffee und Kuchen gibt es Wurst- und Grillspezialitäten, Erbsensuppe, Gulasch und Schwälmer Platz.

Zum Programm der Rotkäppchenwoche gehört am Sonntag auch ein Vortrag von Dr. Anton Merk im Schwälmer Dorfmuseum Holzburg, Titel: „Was macht denn das Rotkäppchen im Louvre?“ Merk spricht ab 11 Uhr im Blauen Saal darüber, was es mit der Darstellung einer Schwälmerin in einer Arbeit des Malers Moritz Daniel Oppenheim (1799-1882) auf sich hat.

Er sei einer der bedeutendsten jüdischen Maler des 19. Jahrhunderts, hat aber nie die Schwalm besucht. Nach einem Ruhetag am Montag wird die Woche mit täglichen Aktionen fortgesetzt.