Schrecksbach: Polizei sucht Geschädigten nach Unfall

Nicht den Unfallverursacher, sondern den Geschädigten sucht zur Zeit die Polizei Schwalmstadt nach einem Unfall am Donnerstagabend.

Wie ein Sprecher mitteilte, fuhr der Unfallverursacher, ein 18-Jähriger aus Schrecksbach, gegen 19.35 Uhr mit seinem Wagen auf der Landstraße von Schrecksbach in Richtung Holzburg, wo er zunächst eine Frau mit einem schwarzen Skoda Kombi und im Anschluss einen Mann in einem gold-braunen SUV überholte.

Beim Wiedereinscheren traf der Schrecksbacher den SUV nach eigenen Angaben an der Vorderseite. Der 18-Jährige stoppte sofort am Straßenrand und signalisierte dem Geschädigten anzuhalten. Sowohl der SUV-Fahrer, wie auch die Frau fuhren jedoch weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Wagen des 18-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Hinweise an die Polizei in Schwalmstadt unter Tel.: 06691/9430.

von Luisa Weckesser