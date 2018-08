Schwälmer Tracht: Das Rotkäppchen im Louvre

Rotkäppchen im Museum: Moritz Daniel Oppenheim war nie in der Schwalm, bildete aber auf seinem Gemälde ein Mädchen in Schwälmer Tracht ab.

Holzburg. Dr. Anton Merk vom Schwälmer Dorfmuseum Holzburg beschäftigte sich mit einem Gemälde von Moritz Daniel Oppenheim.

„Was macht denn das Rotkäppchen im Louvre?“ Auf diese erstaunliche Frage kann Dr. Anton Merk vom Schwälmer Dorfmuseum Holzburg in Schrecksbach eine Antwort geben.

Verblüfft scheint auch das Mädchen in Schwälmer Tracht, das wohl als Kindermädchen eine Familie auf ihrer Bildungsreise begleitet, wie auf dem Gemälde des Hanauer Malers Moritz Daniel Oppenheim aus dem Jahre 1860 zu sehen ist.

Das Bild zeigt eine Szene im Museum, in deren Zentrum das Schwälmer Mädchen und eine gut situierte Dame und ein Kind stehen. In Blickrichtung der Gruppe steht eine Skulptur, die eine Gestalt mit kindlichen Gesichtszügen im Kampf mit einem vogelähnlichen Tier zeigt.

Maler war nie in der Schwalm

Wird dem Vogel von der Figur gerade der Garaus gemacht? Das Mädchen mit dem roten Käppchen jedenfalls verkrampft die Hände und kann den Blick nicht abwenden.

Wollte der Maler Oppenheim damit eine Parallele herstellen zur Märchengestalt des Rotkäppchens und dessen Kampf mit dem bösen Wolf? Wir wissen es nicht. Ein Zitat ist die Jungfrau in Tracht in jedem Fall, wie der Kunsthistoriker Dr. Merk ausführt.

Über Düsseldorf und Frankfurt gelangte das Trachtengenre zu Oppenheim nach Hanau. Oppenheim war der erste bürgerliche jüdische Maler, der nicht zum Christentum konvertierte, sondern Jude blieb. Er besuchte Goethe in Weimar und wurde von ihm zum Professor ernannt. In die Schwalm ist er persönlich nie gekommen.

Vielmehr nahm er das Genre bei seiner Ausbildung in Frankfurt auf und wegen seiner etwas schelmischen Persönlichkeitsstruktur scheint er Spaß an der Zusammenführung von Gegensätzen gefunden zu haben. Da ist das naive, wenig bis gar nicht gebildete, aber ursprünglich empfindende Bauernmädchen auf der einen und die wohlhabende Dame aus dem Bürgertum mit ihrem Kind auf der anderen Seite, die gemeinsam den Bildungstempel betreten haben und die auf unterschiedliche Weise auf die dargebotenen Kunstwerke reagieren.

Wir alle sind Rotkäppchen

Die eine geschockt und erstarrt, die andere pikiert und distanziert. Verstärkt empfindet der Betrachter diese Reaktionen durch die Geschäftigkeit und Gleichgültigkeit der anderen Personen auf dem Bild. Dabei macht Merk gerne insbesondere auf den Saaldiener aufmerksam, der völlig unberührt und abwesend in einem Schläfchen vor sich hindöst.

Das Bild wirkt wie eine Fotografie. Die Lichtsetzung zeigt, was gesehen werden soll. Bürgertum und Bauerntum treffen aufeinander. Nur aufgrund ihres Dienstverhältnisses in der bürgerlichen Familie gelangt das Schwälmer Mädchen in Kontakt mit der Kunst.

Der Maler Oppenheim hat als Angehöriger des jüdischen Bevölkerungsteils einen anderen Blick auf die Gesellschaft. Ihm fallen die Unterschiede auf und er verarbeitet sie in diesem Werk.

Was macht also das Rotkäppchen im Louvre? Die Antwort ist einfach, sagt Dr. Merk: „Es steht da und staunt über die Kunst.“ Es steht universell für das Staunen in uns. Wir sind alle irgendwie Rotkäppchen.

Das Rotkäppchen war natürlich niemals im Louvre und auch das Bild von Moritz Daniel Oppenheim hat nie den Weg in den Louvre gefunden. Das Original befindet sich im Historischen Museum Hanau Schloss Philippsruhe, dessen Leiter Merk über lange Jahre gewesen ist.