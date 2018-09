Töpferkunst aus der Schwalm: Blick in die Keramikwelt

Töpferin mit Leidenschaft: Barbara Bauer zeigt bei der Ausstellung „Keramik in der Schwalm“ im Schwälmer Dorfmuseum in Holzburg das Ergebnis ihres Kunsthandwerks.

Holzburg. Einblicke in die Welt der Keramik gibt es zur Zeit im Schwälmer Dorfmusem in Holzburg. Die Treysaerin Monika Dörrbecker stellt dort historische Keramiken aus ihrem großen Töpferfundus aus.

Mit „Keramik in der Schwalm“ ist die Ausstellung überschrieben, und so erklärte die Fachfrau bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag, auf welche Unterschiede im Töpferhandwerk zu achten seien. Die für die Schwalm typisch bunte Irdenware sei gerade im 18. und 19. Jahrhundert in der Region aufgeblüht.

Familie Dörrbecker kann bis ins Jahr 1679 auf das Töpferhandwerk zurückblicken. Die heutige Werkstatt am Töpferweg wurde 1865 von Johannes Dörrbecker errichtet. Bei Bauarbeiten im Töpferweg seien alte Fragmente des Töpferhandwerks zum Vorschein gekommen, berichtete die Treysaerin. Einige Bruchstücke sind in einer Vitrine im Museum derzeit ausgestellt.

Monika Dörrbecker erzählte von den Tücken und Schwierigkeiten des perfekten Töpferbrandes, hätte ein Fehlbrand die Töpferfamilien doch schnell in große finanzielle Nöte bringen können. „Meist reichte das Geld gerade, um Holz und Lasur zu bezahlen“, erklärte Dörrbecker. Ein kleines Henkelschälchen sei stets an seinen Griffen aus dem Ofen herausgezogen worden, um den Fortgang des Brennens zu überwachen. Später hätten die kleinen Schälchen oft neben dem Ofen gehangen und seien als Kaffeeschalen genutzt worden. Monika Dörrbecker brachte auch einen Kaffeebecher mit, der von Werkstattgründer Johannes Dörrbecker gefertigt wurde.

Auch Fayencen der Keramikerin Else Hoffmann gibt es in der Ausstellung zu bestaunen. Hoffmann fertigte vor allem im Puppenküchenformat und besuchte in den 1950er Jahren schon Keramikmessen in Frankfurt. Handwerk der Neuzeit zeigt die junge Keramikerin Barbara Bauer. Die 27-jährige Schrecksbacherin hat im Juli ihre Gesellenprüfung abgeschlossen und jetzt gerade ein Praktikum bei Monika Dörrbecker absolviert. „Ich wollte Einblicke in die Schwälmer Keramik gewinnen“, erklärte die junge Töpferin, die nun die Meisterschule in Landshut besuchen möchte. Nach der zweijährigen Meisterschulzeit möchte Barbara Bauer in der Schwalm eine eigene Werkstatt eröffnen. „Es hat einige Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, meinen Weg ins Töpferhandwerk zu gehen“, erklärte die junge Frau, die mit ihrer Familie für neun Jahre in den USA lebte und dort zunächst ein Studium der Kunstgeschichte absolvierte. „Jetzt aber mache ich meine Leidenschaft zum Beruf“, so Bauer.