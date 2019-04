Zwei Röllshäuser schreiben Chronik über Kindergarten

Kita im Blick: von links Hans Roth und Konrad Selentschik haben in acht Monaten Arbeit die Geschichte der Röllshäuser Kindergärten dokumentiert.

Eine historische Dokumentation zu schreiben ist immer mit viel Arbeit verbunden. Wenn es um Chroniken geht, sind Konrad Selentschik und Hans Roth bereits alte Hasen.

Zum siebten Mal haben die Röllshäuser einen Blick auf die Geschichte ihres Heimatorts geworfen. „Wir machen das aus Spaß an der Historie“, sagt Selentschik mit einem Lächeln und Hans Roth nickt zustimmend. Texte müssen geschrieben, Bilder und gesichtet und gewichtet werden.

Anlässlich des Um- und Neubau des Kindergartens Zwergenstübchen betrachteten die Hobbyhistoriker jetzt die Geschichte der Röllshäuser Kindergärten von 1935 bis einschließlich 2018. In achtmonatiger Arbeit entstand so im Eigenverlag eine 40-seitige Dokumentation mit vielen Bildern, Zeichnungen und auch Zeitungsauszügen.

+ Der erste Kindergarten in Röllshausen befand sich im Oberdorf. Das Bild entstand 1935 oder 1936. © Privat

Recherche in Archiven und Gespräche mit Zeitzeugen

Ursprünglich habe man lediglich den Verlauf der Bauarbeiten fotografisch dokumentieren wollen, erzählt Selentschik: „Dann haben wir uns aber gedacht, dass nur die Fotos allein ja auch nichts bringen.“ Was folgte, war die Recherche in Archiven und Gespräche mit Zeitzeugen.

Dabei stießen Roth und Selentschik durchaus auf unerwartete Probleme. So gab es beispielsweise in alten Protokollbüchern von 1933 bis 1945 keine Eintragung mehr. Auch die Zeitzeugen konnten sich zwar an ihre Kindergartenzeit erinnern, aber darüber hinaus nur wenig Konkretes erzählen. „Ihre Erinnerungen beziehen sich auf den Alltag, aber nicht auf Daten – die waren ja damals im Kindergartenalter“, sagt Selentschik schmunzelnd.

Bislang gab es in dem Schrecksbacher Ortsteil bereits drei Kindergärten. Die ersten beiden wurden währen der NS-Zeit im Oberdorf betrieben, danach war erst mal Schluss. Ab 1976 gingen die Kinder in den Kindergarten nach Schrecksbach. Seit 1996 hat Röllshausen wieder eine eigene Kita.

Erste Hinweise in Zeitung von 1936

Hinweis zum ersten Kindergarten entdeckten Roth und Selentschik schließlich in einer Ausgabe der Ziegenhainer Zeitung vom 30. August 1936.

Nicht nur Archive waren ergiebig, auch die Röllshäuser trugen ihren Teil bei. Beeindruckende Bilder Zeit fanden die Chronisten beispielsweise bei Anna Elisabeth Frisch. Die historischen Fotos seien ursprünglich auf einem Flohmarkt in Frankfurt aufgetaucht und hätten dann wieder den Weg zurück in das Schwalmdorf gefunden, freut sich Horst Selentschik.

Die Chronik über die Geschichte der Röllshäuser Kindergärten kann für 10 Euro bei den beiden Autoren gekauft werden. Tel. 06698/1248 oder 06698/755