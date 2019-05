Schulleiter Michael Hübner fertigt kleine Juwelen aus Garn

Schlierbach – Er schaut nicht gern fern und macht es wie in früheren Zeiten, wenn es Abend wird. Michael Hübner aus Schlierbach setzt sich nach der Arbeit mit Nadel und Faden gemütlich hin und stellt das Radio an.

Der Leiter der Astrid-Lidgren-Grundschule in Neukirchen strickt und häkelt für sein Leben gern. Je filigraner desto besser.

Jetzt hat er ein neues Hobby für sich entdeckt: Seit zwei Jahren fertigt Hübner Posamentenknöpfe. Lauter kleine bunte Knöpfe aus Stoff in den buntesten Farben und verschiedensten Mustern hat er bereits hergestellt. Sie liegen fein sortiert in Kästen auf seinem Esszimmertisch. Wie kleine bunte Juwelen lugen sie hervor. Richtige Hingucker sind sie auf jeden Fall. Man kann sich kaum vorstellen, wie sie entstehen. Feinstes Garn wird in Mustern um eigens ausgesägte Buchenholzscheiben gewickelt und gewebt, so dass Sterne oder Rauten entstehen.

Infiziert von der Knopfsucht

Hübner ist regelrecht infiziert von der Knopfsucht. „Die Variationen sind so vielseitig, da geht die Kreativität nie aus“, sagt er. Aufmerksam wurde er auf die Knopfherstellung vor zwei Jahren im Museum in Ziegenhain, wo zwei Frauen diese Knöpfe ausstellten. Wie es für einen Lehrer üblich ist, machte er sich auf zur Recherche über das Entstehen der Stoffknöpfe. Und er fand heraus, dass auch die Schwälmer Tracht mit solchen kleinen Knöpfchen geschmückt wurde. Denn Trachten wurden mit diesen Knöpfen verziert, bevor es Metallknöpfe gab.

+ Ein Regenbogenknopf von Michael Hübner © Christine Thiery

Diese besonderen Exemplare wurden mit speziellen Metallfäden umwickelt, damit sie glänzten. Diese Metallfäden sind aus Seide und werden nochmal mit Metall umwickelt, sagt Hübner. Sie sind teilweise nur zweizehntel Millimeter dick. Man kann sich vorstellen, wie filigran Hübner mit seinen Händen arbeitet. „Das ist für mich Entspannung. Da komme ich runter“, sagt Hübner.

Das Hobby wurde ihm in die Wiege gelegt

Das Hobby wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Bereits als Kind handarbeitete er mit seiner Mutter Elfriede und Großmutter Lina gemeinsam. Er hat sogar kleine Figuren aus der Star-Wars-Trilogie gehäkelt und seine Mini-Zebras sind entzückend.

Das Herstellen der Posamentenknöpfe brachte er sich teilweise selbst bei, es gibt viele Bücher. Gerade in Amerika sei dies ein beliebter Trend. Und benutzt werden sie auch. Seine Frau Ulrike Würzberg verziert ihre Filztaschen mit den Knöpfen oder trägt Ohrringe mit dieser Stickerei.

Als Grundschullehrer findet er es schade, dass Werken und Handarbeit aus dem Lehrplan gestrichen wurden. Mit einfachen Dingen etwas zu gestalten, sei gut für die körperliche und geistige Entwicklung eines Kindes. Das fehle heute oft, beobachte er.

Hübner fertigt zwei Grundvarianten der Knöpfe. Zum einen schleift er kleine Buchenholzrohlinge, die er zu Sternknöpfen umwandelt. Für eine Variante des Schwälmer Knopfes wird ein glitzerförmiger Faden sechs- bis achtarmig um die Rohlinge gewickelt. Andersartige Fäden aus diversen Häkelgarnen umwickelt er, bis ein Stern entsteht. Der Rand wird mit einem Knopfstich umwebt. Bei der anderen Variante werden Sterne in ein Grundgerüst eingewebt. Außer den Buchenholzrohlingen benutzt Hübner auch Aludichtungsringe vom Schlepper.

Knopfmachertum kam 1699 in die Schwalm

In der Schwalm wurde das Knopfmachertum von dem Hugenotten Samuel Planet 1699 eingeführt. Der im Jahr 1665 in Südfrankreich geborene Knopfmacher zog gemeinsam mit seinem Bruder zunächst in die Hugenottensiedlung nach Gethsemane bei Bad Hersfeld ein.

Da nicht beide gleichzeitig von dem Handwerk an einem Ort leben konnten, zog Samuel 1716 mit seinem Sohn Justus Adam Planet nach Treysa und machte sich dort als Knopfmachermeister selbstständig. Sein Sohn Justus Adam Planet lebte später zunächst im Pfarrhaus und betrieb dort seine Werkstatt. Dann zog er mit seiner Familie in ein Haus am Bettelhain, die jeweiligen Söhne betrieben das Handwerk schließlich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts.