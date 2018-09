Schwälmer Dorfmuseum Holzburg gibt Einblick in traditionelle Wickeltechnik

Holzburg. Eine einfache Holzscheibe ist Basis der kunstvoll umwickelten, umwebten und umstickten Kunstwerke, die den Schwälmer Trachten ihren letzten Schliff verleihen: Posamentenknöpfe. Im Schwälmer Dorfmuseum Holzburg ist noch bis zum 21. Oktober eine Ausstellung zur Knopfmacherei zu sehen.

Neben der Geschichte des Knopfmacherhandwerks, die mit der hugenottischen Knopfmacher-Familie Planet in Treysa eine über 200-jährige Tradition hatte, zeigt die Ausstellung auch moderne Posamentenknöpfe wie sie beispielsweise von Sandra-Janine Müller in ihrer Posamentenknopfmanufaktur in Ichenhausen gefertigt werden.

Die kostbaren Knöpfe hatten schon immer nicht nur die Aufgabe Kleidungsstücke zusammen zu halten, sondern waren Ausdruck der Wertigkeit der Kleidung. Die französischen Knopfmacher produzierten vor allem für Hof und Adel. In der Schwalm wurden beispeilsweise die Trolljacken der Tracht mit 19 Knöpfen verziert, die herzförmig über der Brust angeordnet wurden.

Auch die an sich schlichten schwarzen Abendmahlsröcke wurde mit kunstvollen Knöpfen aufgewertet. Selbst die Dreimaster waren mit Zierknöpfen bestückt. Museumsleiterin Heidrun Merk konnte Teile einer Knopfmacherei-Ausstellung aus Krumbach in Schwaben für ihre Museumsausstellung gewinnen.

In der Ausstellung der Trachtenkulturberatung Schwaben seien die Schwälmer Knöpfe auch bereits Thema gewesen. Ergänzt mit Privatleihgaben und Objekten des Dorfmuseums zeigt sich im Dorfmuseum ein rundes Bild des alten Handwerks, das durchaus auch in der heutigen Zeit seinen Reiz hat. „Bei uns in der Schwalm kenne ich zwei Herren, die das Handwerk des Knöpfemachens bis heute beherrschen“, erklärte Heidrun Merk, die selbst auch in Kursen so manch Wickeltechnik schon erlernte.

„Knöpfe sind auch Schmuck. Sie werden als Amulett getragen oder verzieren Taschen und Blusen“, so Merk. Meist würden bunte Baumwollgarne fürs Knöpfemachen verwendet, doch bei besonders hochwertigen Exemplaren fänden auch feinste Gold- und Silberfäden Verwendung.

Öffnungszeit:

Die Ausstellung ist bis zum 21. Oktober jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Dorfmuseum zu besichtigen.