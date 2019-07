Abfallmenge im Schwalm-Eder-Kreis steigt jedes Jahr um hunderte Tonnen

Doch es gibt auch Gegenbewegungen: Hebamme Barbara Scharf aus Rörshain berät Eltern über Stoffwindeln.

Strohhalme, Einweggeschirr und Plastiktüten werden ab 2021 auch im Schwalm-Eder-Kreis aus den Supermarktregalen verschwinden. Das hat das Europäische Parlament beschlossen. Ziel ist die Reduzierung der Müllberge in den Weltmeeren.

Gleichzeitig steigt aber der Anteil an Plastikabfall. Im Schwalm-Eder-Kreis kamen bei der zuständigen Abfallwirtschaft vergangenes Jahr 5300 Tonnen zusammen. 2009 waren es noch 4700 Tonnen. Das bedeutet: Im Landkreis werden 600 Tonnen mehr Plastikmüll innerhalb eines Jahres produziert als noch vor zehn Jahren. Das Problem beim Plastikmüll ist die Wiederverwertung, sagt Geschäftsführer Markus Diehl. „Unterschiedliche Kunststoffmaterialien lassen sich nur schwer und zum Teil gar nicht trennen.“ Ein weiteres Problem: Viele Plastikverpackungen landen gar nicht im Müll, sondern in der Natur. Die Zersetzung von Kunststoffen dauert teils Jahrzehnte.

Auf gewisse Plastikartikel verzichten die Verbraucher schon jetzt. Das bestätigen Fritz Kästel, Obermeister der Fleischer-Innung im Kreis, und Lena Dippel vom Schwälmer Brotladen. „Taschen aus Plastik sind nicht mehr gewollt“, sagt Dippel. Beliebter sind die Alternativen aus Baumwolle, Papier und bei Metzgereien die Kühltaschen. Die Diskussion um den Verpackungsmüll findet Dippel wichtig: „Dadurch bieten Verpackungsfirmen mehr Alternativen an“.

Ein Verzicht auf Plastik ist aufgrund von Hygienevorschriften aber nicht überall möglich. Dennoch müsse eine Trennung gewährleistet werden, sagt Kästel. „Läuft ein Produkt aus, unterstützt es den Verderb des anderen.“ Dafür können Kunden eigene Dosen mitbringen. Aus hygienischen Gründen dürften diese aber nicht hinter die Theke gelangen. Bei Schnittbrot sorgt die Plastikverpackung für längere Haltbarkeit, sagt Dippel. Um den Plastikabfall weiter zu senken, sei ein Umstieg auf eine Tüte aus Kartoffelstärke geplant.

So geht B. Braun mit Plastik um

Bei B. Braun spielt die Reduktion von Plastik ebenfalls eine Rolle. Derzeit werden die Prozesse in der Materialwirtschaft durchleuchtet, heißt es vonseiten des Unternehmens. Dabei werden Kreislaufwirtschaft, Recyclingfähigkeit und Transparenz der Lebenszyklen medizinischer Produkte überprüft. Alternative Materialien stehen ebenfalls auf der Agenda. Die Herausforderung bestehe darin, den Anforderungen an Medizinprodukte weiterhin gerecht zu werden.

Plastik sparen mit wiederverwendbaren Stoffwindeln

„Bei jedem Wickelkind entsteht ein riesiger Müllberg“, sagt die angehende Hebamme Barbara Scharf aus Rörshain. Ein bis eineinalb Tonnen Windelmüll produziere ein Kind von der Geburt bis es trocken ist. Problematisch wird das vor allem bei der Entsorgung. Denn der Superabsorber in den Windeln, ein Granulat aus Kunststoff das Flüssigkeit aufsaugt, lasse sich nicht verbrennen. „Nachhaltigkeit wird vielen Eltern aber immer wichtiger“, sagt Scharf.

Die 43-Jährige will Eltern, beim Wunsch unterstützen, den Müllberg zu verkleinern, und zwar durch Stoffwindeln. Dafür belegte Scharf einen Onlinekurs, zu dem ein Wochenendseminar und ein Abschlusstest gehören. Jetzt ist sie zertifizierte Beraterin für Stoffwindeln. Sie hat nun einen Überblick über die verschiedenen Stoffwindelsysteme und -modelle.

Bei ihren eigenen Kindern, die heute zwischen acht und 21 Jahre alt sind, hat die vierfache Mutter die Stoffwindeln nicht benutzt. „Das war damals nicht so publik“, bedauert Scharf. Heute spricht sie sich umso mehr für die Mehrwegwindel aus, die aus einer Überhose und einer oder mehreren Einlagen besteht. „Sie sind günstiger, nachhaltiger und sehen schöner aus.“

So ganz ohne Plastik kommen aber viele Modelle doch nicht aus, räumt die 43-Jährige ein. Denn damit nichts ausläuft, beinhalten das Obermaterial und die Bündchen Plastik. „Durch die Wiederverwendbarkeit entsteht trotzdem längst nicht so ein großer Müllberg“, ist sich die angehende Hebamme sicher.

+ Die Stoffwindeln gibt es in verschiedenen Farben und auch Materialen. © Hanna Maiterth

Damit die Mehrwegwindeln tatsächlich wiederverwendet werden können, müssen sie gewaschen werden. Das sei bei 60 Grad möglich. „Damit sie dicht bleiben kann die Außenseite regelmäßig nachgefettet werden“, erklärt Scharf.

Bedeutet der Verzicht auf Windelmüll gleichzeitig einen Anstieg beim Verbrauch von Wasser- und Strom? Hier sei es ratsam, die Kosten abzuwägen, findet Scharf. Denn bei der Verwendung von Einwegwindeln steigen die Müllgebühren ebenfalls. „Meist ist eine größere Tonne nötig. Das kostet.“ Auch die Anschaffungskosten müssen natürlich in der Rechnung berücksichtigt werden. Bei den Stoffwindeln fallen einmalige Kosten an: Im Internet wird eine Stoffwindel mit Überhose und Einlage im Durchschnitt für 18 Euro angeboten. Starterpakete – also mehrere Außen-, Innenwindeln und Einlagen – kosten zwischen 70 Euro und 500 Euro.

„Herkömmliche Windeln müssen dafür regelmäßig gekauft werden“, so Scharf. In den Supermärkten und Drogerien liegt die Spanne für eine Windel zwischen 14 und 65 Cent. Und damit sei noch immer nicht geklärt, was mit den Windeln nach dem Wegwerfen passiert.

An die Saugkraft der herkömmlichen Windeln kämen die Stoffwindeln nicht heran, sagt die 43-Jährige. „Baumwollstoffe können nicht zwölf Stunden trocken bleiben.“ Das heißt, die Windel muss öfter gewechselt werden. Das sei aber nicht unbedingt negativ, betont Scharf. Denn mit der Stoffwindel werde der Nachwuchs tendenziell früher trocken. „Die Kinder merken schneller, dass es feucht ist, und finden das natürlich nicht so toll.“ Und wenn die Stoffwindeln nicht mehr gebraucht werden? „Sobald die Kinder trocken sind, lassen sie sich schnell weiterverkaufen“, sagt Barbara Scharf.