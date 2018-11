Junge Menschen aus der Schwalm berichten über Erfahrungen in Pflegeberufen

Zeigt in seinem Beruf vollen Einsatz: Johannes Polednie macht seine Ausbildung zum Altenpfleger im Pflegeheim Bischoff in Neukirchen.

Schwalm. „Altenpflege bedeutet Abwechslung, Verantwortung und Herausforderung – und das jeden Tag“, erzählt Johannes Polednie. Der 23-Jährige absolviert die Ausbildung zum Altenpfleger im Pflegeheim Bischoff in Neukirchen.

„Ich fühle mich hier super aufgehoben und es gibt gute Praxisanleitungen. Trotzdem muss man natürlich viel lernen und sich selbst erarbeiten“, sagt er.

Zunächst schloss der Fachabiturient die einjährige Krankenpflegehilfe-Ausbildung in Hephata ab. „Das war sehr gut zum Orientieren, weil man die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten kennenlernt“, berichtet er.

Seiner Meinung nach würde mehr Personal und damit mehr Zeit für die Arbeit mit den Bewohnern den Job angenehmer machen. „Wir brauchen einfach mehr Leute, die den Beruf erlernen. Die Zahl der alten Menschen steigt und die müssen versorgt werden“, so Johannes.

Trotz der teils schwierigen Bedingungen, unter denen man in der Pflege manchmal arbeiten muss, kann sich der junge Mann nichts Besseres vorstellen. „Es wird nie langweilig. Es ist eben nicht nur Waschen und Toilettengänge, wie es viele immer denken, der Beruf ist viel mehr“, sagt er.

+ Katharina Traut (24) © Foto: Sophie Ebel Dieses „Mehr“ beschreibt auch Katharina Traut. Für sie stand schon vor ihrem Realschulabschluss fest, dass sie in ihrem Beruf mit Menschen arbeiten will.

Nach der Ausbildung zur Krankenpflegehelferin absolvierte sie die Altenpflegeausbildung an der Schule in Hephata, ihren praktischen Einsatz leistete sie im ambulanten Pflegedienst HSDE. Von Schule und Arbeitgeber sei sie immer gut unterstützt und motiviert worden, berichtet die junge Frau.

Seit ihrem Abschluss arbeitet die examinierte Altenpflegerin beim Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes in Ziegenhain im ambulanten Pflegedienst. „Wenn man zu den Klienten nach Hause kommt, ist das eine ganz besondere Situation. Es ist spannend und abwechslungsreich“, erzählt sie.

Das Gefühl, jeden Tag Menschen zu helfen und etwas Gutes zu tun, liebe sie an ihrem Job, sagt die 24-Jährige. „Im ambulanten Dienst ist man außerdem total selbstständig unterwegs und trägt Verantwortung für sein Handeln, muss all sein Fachwissen immer parat haben. Das ist zwar nicht immer einfach, aber ich finde das toll.“

+ Louisa Klinar (23) © Foto: Sophie Ebel Große Verantwortung und ständiges Lernen gehören auch für Louisa Klinar zum Alltag. Die 23-Jährige hat 2017 ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin im Bildungszentrum der Asklepios Klinik abgeschlossen. Die Ausbildung beschreibt sie als sehr umfangreich. „Es war unerwartet viel Lernstoff und Theorie, damit hatte ich anfangs nicht gerechnet“, erzählt sie.

Nach ihrem Abitur wollte die junge Frau nicht direkt studieren, sondern zunächst einen Beruf erlernen und Geld verdienen. Durch ihr Interesse an Medizin und Gesundheit kam sie zur Krankenpflege.

Mittlerweile fühlt sie sich so wohl, dass sie gar nicht mehr studieren möchte, sie will sich in ihrem Beruf weiterbilden. „Ich möchte gerne die Fachweiterbildung für Intensivpflege und Anästhesie machen“, berichtet sie.

Der Pflege-Beruf sei anstrengend und anspruchsvoll. „Das sehen viele nicht. Das Ansehen für den Beruf müsste sehr viel größer sein“, kritisiert sie. Trotzdem liebt sie ihren Job. „Jeden Tag lernt man neue Menschen mit verschiedenen Erkrankungen und Geschichten kennen, das ist spannend. Und durch die verschiedenen Weiterbildungen hat man viele Möglichkeiten sich zu entfalten.“

Warum mehr junge Menschen einen Pflegeberuf lernen sollten, darin sind sich die drei einig: „Weil es Spaß macht“, sagt Johannes lachend.

Katharina rät, dass man eine gewisse Offenheit und Kontaktfreudigkeit mitbringen müsse. „Man bekommt eine ganz andere Sicht auf die Dinge und sammelt Erfahrungen fürs Leben“, erzählt sie.

Auch für Louisa ist ihr Beruf ein Traumjob. „Aber es muss attraktiver sein, in der Pflege zu arbeiten. Wenn kein Personal da ist, kann auch niemand eingestellt werden, der dringend auf Station gebraucht wird“, gibt die 23-Jährige zu bedenken.

Dem schließen sich auch Johannes und Katharina an. Die jungen Menschen wünschen sich mehr Personal, bessere Bezahlung sowie höhere Anerkennung für den Beruf und hoffen auf Zuwachs.

Von Sophie Ebel