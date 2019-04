Alle fahren aufs E-Bike ab: Einzelhandel boomt auch im Schwalm-Eder-Kreis

Schwalm-Eder. Die Verkaufszahlen von E-Bikes und Pedelecs sind 2018 deutschlandweit erneut angestiegen. Auch die Händler im Schwalm-Eder-Kreis profitieren von der Entwicklung.

„Alle Händler, die sich mit E-Bikes und Pedelecs beschäftigen, bestätigen den Trend“, sagt Axel Bischoff vom Zweiradhaus Bischoff in Melsungen. 2018 wurden laut Zweirad-Industrie-Verband in Deutschland 980 000 E-Bikes verkauft. Das entspreche einem Plus von 36 Prozent.

„Die Nachfrage ist fast höher, als die Firmen Fahrräder herstellen können“, sagt Mona Fischer von Fischis Bike Box in Treysa. Die Gründe, warum E-Bikes im Trend liegen, sind leicht aufzuzählen. „Vielen älteren Leuten bieten sich durch die elektronische Unterstützung mehr Möglichkeiten. Sie können so auch bergige Strecken besser fahren und bleiben gesünder“, sagt Bischoff.

Er zieht zudem einen Vergleich zu den Elektro-Autos, bei denen der Verkauf nicht so boomt: „Im Vergleich zu herkömmlichen Fahrrädern wird die Reichweite bei E-Bikes höher. Das ist bei E-Autos noch nicht so.“ Dass (sich) immer mehr Menschen auf ein E-Bike setzen, mache sich auch in Städten bemerkbar. „Große Städte haben den Trend erkannt und geben Fahrradfahrern auf vielen Straßen Platz zum Fahren. Das Lösen solcher Mobilitätsprobleme ist in kleinen Städten leider noch nicht angekommen“, so Bischoff.

Die Branche der Fahrrad-Einzelhändler boomt – dank der elektrischen Fahrräder. Der Einzelhandel machte 2018 ein Umsatzplus von 11,8 Prozent. Dafür mitverantwortlich ist auch das wachsende Sortiment. „Die ältere Generation hat den Boom ins Rollen gebracht, mittlerweile gehören aber auch immer öfter junge Leute zu den Käufern“, sagt Ralph Habenicht vom Fahrradladen in Gudensberg.

2019 hoffen die Anbieter auf weiterhin gute Verkaufszahlen. Dass die Legalisierung der E-Tretroller negativen Einfluss darauf habe, glauben die Händler nicht.

Die Verkaufszahlen von Elektro-Fahrrädern (E-Bikes) sind 2018 weiter angestiegen. Wir klären Fragen zu den elektronisch unterstützten Fahrrädern und deren Zukunft.

Wer sind die Käufer von E-Bikes?

Im Gegensatz zu den ersten Generationen von E-Bikes, die hauptsächlich von älteren Bevölkerungsschichten gekauft wurden, zählen mittlerweile Käufer jeden Alters zur Zielgruppe. „Man muss sich nur die breite Palette an unterschiedlichen Pedelecs anschauen, um zu sehen, dass die Hersteller inzwischen ganz andere Zielgruppen bedienen – neben der ursprünglichen. Auf Radfernwegen begegnen einem bald mehr Pedelecfahrer als Radler ohne Motorunterstützung“, sagt Ulrich Wüstenhagen von der ADFC-Ortsgruppe Schwalmstadt.

Auch die Händler im Kreis stimmen zu. „Ich gehe davon aus, dass irgendwann das E-Bike das ‘normale’ Fahrrad verdrängt“, sagt Axel Bischoff vom Zweiradhaus Bischoff in Melsungen. Ähnlich sieht es Ralph Habenicht vom Fahrradladen in Gudensberg: „Das Thema E-Bike ist in den Köpfen angekommen. Sie sind zu einem Must-have geworden.“ Die ältere Generation habe den Boom ins Rollen gebracht, mittlerweile zähle aber jede Generation zu den Käufern – wegen des wachsenden Sortiments.

„Zunächst haben sich ältere Menschen ein E-Bike zugelegt, um zu mehr Bewegung zu kommen. Mittlerweile fahren auch viele jüngere Menschen beispielsweise mit dem Rad zur Arbeit, ohne komplett abgekämpft zu sein“, sagt Habenicht.

2018 wurden etwa 980.000 E-Bikes in Deutschland verkauft, vor zehn Jahren sei es laut Bischoff nur etwa ein Zehntel gewesen.

Hat die Zulassung der E-Tretroller Einfluss auf den Verkauf von E-Bikes?

Die Händler gehen nicht davon aus, dass der E-Bike-Handel negativ beeinflusst wird. „Die E-Scooter sind eine Ergänzung in Sachen Mobilität, die vor allem in Großstädten nützlich sein wird. Man kann dann das Auto am Stadtrand stehen lassen und die letzten Wege mit dem E-Roller fahren. Ein Ersatz für das Fortbewegungsmittel Fahrrad sind sie aber keineswegs“, sind sich Bischoff, Habenicht und Mona Fischer von Fischis Bike Box in Treysa einig.

Sind E-Bikes überhaupt alltagstauglich?

Dazu hat Ulrich Wüstenhagen eine klare Meinung: „Pedelecs sind genauso alltagstauglich wie ‘normale’ Fahrräder. Neben den vielen Vorteilen kann das deutlich höhere Gewicht eine Einschränkung bedeuten, wenn das Fahrzeug am Bahnhof oder zuhause Treppen hinaufgetragen muss.“ Er rechnet aber auch damit, dass der Anteil der Pedelecs noch steigt.

Wie wirken sich E-Bikes auf touristische Angebote aus?

„Der Fahrradtourismus hat durch die Pedelecs einen enormen Aufschwung genommen“, sagt Wüstenhagen. Man sehe heutzutage viele Menschen auf Radtouren, die über Jahrzehnte wenig oder kaum noch Rad gefahren sind und nun sogar Tagestouren mit 50 und mehr Kilometern absolvieren könnten.

„Es kann durchaus Konflikte bei organisierten Touren geben, wenn Nicht-Motorisierte mit normaler Kondition vom Tempo der Pedelecfahrer gestresst werden oder gut trainierte Normalradler von Pedelecfahrern ausgebremst werden“, sagt Wüstenhagen. Nach seiner Beobachtung machen die Pedelecfahrer je nach Gruppenzusammensetzung 20 bis 60 Prozent aus.

E-Bikes und Pedelecs

Es ist zwar immer von E-Bikes die Rede, häufig sind aber Pedelecs gemeint. Diese bieten nur dann Motorunterstützung, wenn der Fahrer in die Pedale tritt. Pedelecs sind nicht zulassungspflichtig, solange die Pedalunterstützung nur bis 25 km/h erfolgt.

E-Bikes hingegen fahren auf Knopfdruck – auch ohne Pedalunterstützung. Dieses System ist ab 6 km/h zulassungspflichtig. Pedelecs werden daher öfter verkauft. Ihr Name konnte sich jedoch nicht durchsetzen, deshalb ist auch in ihrem Fall oft von E-Bikes die Rede.

