Schwalm-Eder-Kreis: Strengere Regeln für die Sonntagsöffnung

Schwalm-Eder. Für die Einzelhändler sind sie immens wichtig – verkaufsoffene Sonntage. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch das Ladenöffnungsgesetz verschärft: Gewerkschaften und Gerichte beschäftigen sich verstärkt mit dem Thema.

Das bekommen die Organisatoren zu spüren. Denn für eine Genehmigung zur Sonntagsöffnung müssen Kriterien erfüllt sein, unter anderem eine „Ladenöffnung auslösende Veranstaltung“. Doris Heinmüller, Leiterin des Ordnungsamtes Schwalmstadt: „Wir müssen den Anforderungen gerecht werden.“ Dazu muss sich die öffentliche Wirkung aus der Veranstaltung ergeben, nicht aus der Ladenöffnung, heißt es in einem Merkblatt des Regierungspräsidiums (RP, Kassel). Diesem muss das Konzept eines Markttages vorgelegt werden, das Verhältnis der Marktstände zum Verhältnis der Fläche des Marktgebietes passen.

Das Stadtmarketing hat für den bevorstehenden Rotkäppchensonntag in Treysa nach Informationen der HNA verstärkt Marktanbieter gesucht, ein „märchenhaftes Kinder- und Familienprogramm allein rechtfertigt noch keine Ladenöffnung“, heißt es in einer Rundmail. Offenbar war die Sonntagsöffnung gefährdet. Nun zählt die Liste knapp 30 Stände. „Damit sind die Vorgaben erfüllt“, resümiert Doris Heinmüller.

In Melsungen ist es gängige Praxis, an drei Sonntagen zu öffnen, berichtet Stadtmanager Mario Okrafka. „Dabei arbeiten wir Hand in Hand mit der Gewerkschaft und den Kirchen.“ Da aber zuletzt mehrere Städte ihre Sonntagsöffnung absagen mussten, sei das Gesetz immer wieder Thema unter Gewerbetreibenden. Das bestätigt Susanne Ebel vom Stadtmarketing Fritzlar. „Wir planen zu jeder Sonntagsöffnung eine Veranstaltung. Aber die Geschäftsleute wünschen sich schon mehr Unabhängigkeit bei der Wahl der verkaufsoffenen Sonntage.“

Bummel mit Rotkäppchen

Zum mittlerweile 13. Mal gibt sich Schwalmstadt am Sonntag von seiner märchenhaften Seite: Der Rotkäppchensonntag verspricht laut Pressemitteilung gemütliches Bummeln, genussvolles Schlemmen und erlebnisreiches Einkaufen in Treysa. Veranstalter sind der Gewerbe- und Tourismusverein G.u.T und die Stadt Schwalmstadt.

Ausreichend Parkplätze finden Besucher im Bereich der Schwalm-Galerie, bei Heynmöller Kleidung, am Walkmühlenzentrum und auf dem Haaßehügel. Nicht zur Verfügung steht das Parkhaus im Hexengässchen, es liegt im Marktgebiet.

Märchenhafte Spielstraße

Den Gästen wird ein umfangreiches Programm versprochen: Für die Jüngsten gibt es ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg und Kinderschminken. Mit Luftballon- Modellage und Seifenblasenkunst ist Mr. Phantasy im Marktgebiet unterwegs. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Schwälmer Jungs.

Die Bahnhofstraße präsentiert sich als Spiel – und Märchenstraße: Mit Figuren und Spielstationen. Die Treysaer Einzelhändler bieten kompetente Beratung und halten besondere Angebote bereit. Mit Extra-Käppies auf die Rotkäppchen-Card und Popcorn-Gutscheinen wird man für seinen Einkauf belohnt.

Weihnachtsverlosung

Starten wird am Sonntag auch die große Weihnachtsverlosung, bei der ein Auto zu gewinnen ist. In diesem Jahr wird diese Aktion in Kooperation des Hephata-Weihnachtsmarktes (9. Dezember) und des Schwälmer Weihnachtsmarktes (14. bis 16. Dezember) organisiert.

Der Losverkauf beginnt am Rotkäppchen-Sonntag. Und zwar am Stand der Schwalm Touristik.

Theaterzelt

Ein weiterer Höhepunkt soll das Theaterzelt, zu finden im Bereich Bahnhofstraße/ Wagnergasse. Das Chapiteau-Theater führt gleich zwei Stücke auf, bei denen sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen amüsieren können, heißt es.

Um 14 Uhr ist Pinocchio zu sehen, um 16 Uhr beginnt der Sängerwettstreit der Tiere. Jede der beiden Aufführungen dauert 45 Minuten. Die Stücke sind für Menschen ab vier Jahren, der Eintritt ist frei.

Schwälmer Klöße

Zum Marktvergnügen werden viele Leckereien angeboten – von der traditionellen Bratwurst über türkische, italienische, griechische oder fernöstliche Spezialitäten bis hin zu Pulled Pork und Schwälmer Klößen, Kuchen oder Crêpes. Punsch und Glühwein gibt es am Stand der Rotkäppchen Card.

Tipps für Führungen

Die Schwalm Touristik und der Tourismusservice Rotkäppchenland informieren die Besucher über Märchenpuppen und besondere Stadtführung durch die Konfirmationsstadt Ziegenhain. Im Altstadtladen auf dem Marktplatz findet man eine große Auswahl an regionalen Geschenkartikeln und Kunsthandwerk.