Tanja Dittmar darf starten: Landrat ernennt Kreisbrandinspektorin

Schwalm-Eder-Kreis - Jetzt ist es soweit: Tanja Dittmar ist die neue Kreisbrandinspektorin und Fachbereichsleiterin für Brand, Katastrophenschutz und Rettungswesen im Schwalm-Eder-Kreis.

Der Antrag auf ein Eilverfahren beim Verwaltungsgericht Kassel gegen das Auswahlverfahren des Kreisausschusses des Schwalm-Eder-Kreises war am Donnerstagnachmittag abgelehnt worden. So konnte Landrat Winfried Beckernach längerem Hin und Her Tanja Dittmar zur Kreisbrandinspektorin ernennen.

Aufgrund des Eilverfahrenes beim Verwaltungsgericht Kassel gegen das Auswahlverfahren des Kreisausschusses des Schwalm-Eder-Kreises war die Ernennung von Tanja Dittmar als Kreisbrandinspektorin (KBI) des Schwalm-Eder-Kreises bisher noch nicht möglich gewesen.

Noch am selben Abend folgte die Ernennung

Am Donnerstagnachmittag ging bei Landrat Winfried Becker der Beschluss des Verwaltungsgerichts Kassel ein: Der Antrag des Nebenbewerbers wurde vom Gericht abgelehnt, sodass der Ernennung von Tanja Dittmar zur Kreisbrandinspektorin nichts mehr im Weg stand.

Landrat Winfried Becker schuf bereits am frühen Donnerstagabend Tatsachen und führte Tanja Dittmar in das Amt der Kreisbrandinspektorin und Fachbereichsleiterin „Brand, Katastrophenschutz und Rettungswesen“ ein.

Führungsriege im Feuerwehrwesen ist wieder komplett

Damit ist die Führungsriege im Feuerwehrwesen des Schwalm-Eder-Kreises nun wieder komplett.

„Ich freue mich, dass das Gericht in unserem Sinne entschieden hat und wir Frau Dittmar nun als neue Kreisbrandinspektorin und Fachbereichsleiterin im Schwalm-Eder-Kreis beschäftigen können. Ich persönlich war enttäuscht, dass wir durch das Klageverfahren eine Verzögerung hinnehmen mussten. Das ist eine herausragende und äußerst wichtige Position, die für das Funktionieren des Brandschutz- und Katastrophenwesen in unserem Landkreis unerlässlich ist“, so Landrat Becker bei der Übergabe der Ernennungsurkunde an Tanja Dittmar.

Bereits im Herbst 2018 hatte sich der Kreisausschuss im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens auf Tanja Dittmar als "hochqualifizierte und geeignete Kandidatin" für das Amt entschieden. Sie sollte zum 01. April 2019 ihre Stelle beim Schwalm-Eder-Kreis antreten. Als ein Eilverfahren beim Verwaltungsgericht eingereicht wurde, konnte die Stelle nicht besetzt werden.

Michael von Bredow war eingesprungen

Der ehrenamtliche stellvertretende Kreisbrandinspektor Michael von Bredow hatte daraufhin die kommissarische Führung im Brandschutz verlängert, die er seit Beginn des Jahres 2019 inne hatte. Torsten Hertel hatte den Schwalm-Eder-Kreis als Kreisbrandinspektor in Richtung der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel verlassen.

„Ich bin Michael von Bredow wie auch der kompletten Kreisführungsriege im Brandschutz sehr dankbar, dass alle bereit waren, die personelle Lücke auf Zeit aufzufangen. Da wurde großartige Arbeit geleistet. Nun kann hoffentlich bald Normalität einkehren und Tanja Dittmar endlich ihre Arbeit aufnehmen“, so Landrat Becker weiter.