Schwalmstadt: Einblick in das Munitionslager Rörshain 

Im Sondermunitionslager Rörshain lagerten 30 Jahre lang Atomwaffen, die im Konfliktfall einen Vormarsch der sowjetischen Streitkräfte nach Westen aufhalten sollten. Wir geben einen Einblick.

Das Lager, das von 1962 bis 1992 bestand, wurde im inneren Bereich, zu dem kein Deutscher Zutritt hatte, von amerikanischen Soldaten bewacht. Es war von drei Zaunreihen umgeben.

Die Zäune waren durch messerscharfen Nato-Stacheldraht, Lichtschranken, Infrarotsensoren, Bewegungsmelder und Videokameras gesichert.

Eine Beleuchtung rund um die Uhr tauchte das Lager in gelb-oranges Licht, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang patrouillierten zusätzlich Hundeführer mit ihren Schäferhunden.

Von einem Hauptturm in massiver Bauweise mit schusssicheren Scheiben und Schießscharten und drei Holztürmen wurde das Lager ständig überwacht. Das Wachpersonal wurde täglich ausgetauscht, die Soldaten trugen Splitterschutzwesten und hatten 100 Schuss Munition am Mann.

Im Wechsel waren sie zwei Stunden auf Posten und vier Stunden im Wachgebäude, die restlichen Soldaten hielten sich in der Kaserne in Bereitschaft und mussten innerhalb von 20 Minuten vor Ort sein. Die Bewachung war dem Feldartilleriebataillon 21 und dem Raketenartilleriebataillon 22 übertragen, die ebenso wie die amerikanischen Waffenbrüder in der Harthberg-Kaserne in Treysa untergebracht waren.

Vor dem Tor zum innersten Bereich waren Panzersperren in die Straße eingelassen, Personen konnten nur auf einem markierten Weg durch eine metallene Schleuse in das Innere gelangen.

Führungen durch Hochsicherheitsensemble

Dort konnten lange Metallstangen gegen unbefugte Hubschrauberlandungen aufgepflanzt werden. Der Zugang zu den beiden Atombunkern war durch drei schwere Metalltore gesichert, wobei das äußere Tor selbst Gewehrgranaten und Panzerfäusten standhalten sollte. Wäre dennoch jemand unerlaubt in das Bunkerinnere eingedrungen, wäre er von einer von der Decke herabstürzenden drei Tonnen schweren Stacheldrahtmatte erschlagen worden.

Durch dieses damalige Hochsicherheitsensemble führen heute auf Anfrage ehrenamtlich Oberst a. D. Bert Beckmann, Günter Wald (1. Vorsitzender), Arnold Schmidt, Reinhard Schneider, Dieter Wetzlar und viele andere Mitstreiter des Traditionsverbandes Schwälmer Artillerie die Besucher.

+ Im Turm: von links Arnold Schmidt, Reinhard Schneider, Dieter Wetzlar und Bert Beckmann. © Bernd Lindenthal

Beckmann berichtet: „Alles wurde todernst genommen. Wir mussten ständig die Abläufe üben. Wenn etwas schief ging, rollten Köpfe. Wir haben den Soldaten immer erklärt: Je besser wir es können, desto besser ist die Abschreckung glaubwürdig. Wir wussten, dass unser Funkverkehr abgehört wurde. Die andere Seite sollte sehr wohl mitbekommen, dass wir sehr gut vorbereitet waren. Mehrmals haben wir von den Amerikanern das Prädikat outstanding (herausragend) erhalten. Mir war oft gar nicht wohl in meiner Haut. Aber Krieg war ganz unwahrscheinlich und hätte alle betroffen. Die Bevölkerung in Schwalmstadt hat von unserem Tun wenig Kenntnis genommen. Wir hatten keinen Grund, unsere Arbeit an die große Glocke zu hängen.“

Wie ernst alles genommen wurde, zeigt die Verurteilung eines Soldaten von der Staatsschutzkammer des Landgerichts Frankfurt zu zehn Tagessätzen von je 70 Mark zur Bewährung auf zwei Jahre. Er hatte 1987 unbedacht durch Erinnerungsfotos „leichtfertig die Schlagkraft der Truppe gefährdet“.

