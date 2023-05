An Baumaschine angekettet: Greenpeace-Aktivisten legen A49-Baustelle stundenlang lahm

Von: Erik Scharf

An einem zwölf Meter breiten Betonfertiger protestierte Greenpeace in Schwalmstadt gegen den Bau von Autobahnen © Sandra Rose

An der A49-Baustelle bei Schwalmstadt protestieren Greenpeace-Aktivisten am Mittwoch. Ihre Forderung ist klar: Weniger Betonpisten, mehr Ausbau der Bahn.

Schwalmstadt – Der Lückenschluss der A49 sorgt weiter für Proteste bei Umweltschützern. Am Mittwoch (31. Mai) demonstrierten 33 Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace an der Baustelle bei Schwalmstadt, wie die Organisation mitteilte. Vor einer Baumaschine errichteten sie gegen 9.30 Uhr ein meterhohes gelbes X als Zeichen „gegen weitere klimaschädliche Autobahnen“ und ketteten sich an der Maschine fest.

Wie die Polizei berichtet, ketteten sich Aktivisten auch an die Baumaschine. Andere befestigten ihre Hände in Röhren und weigerten sich über Stunden, die Maschine freizugeben. Am späten Nachmittag räumten die Beamten die Blockade. Höhenretter waren im Einsatz, Metallrohrer wurden aufgeschnitten. Die Protestanten von Greenpeace leisteten dabei Widerstand – friedlich und passiv.

Die Aktivistinnen und Aktivisten wurden vorläufig festgenommen, gegen sie bestehe der Anfangsverdacht der Nötigung, sagte ein Polizeisprecher.

Greenpeace fordert konsequenteren Ausbau der Bahn

Für die Umweltaktivisten ist der Protest alternativlos. „Jeder zusätzliche Kilometer Autobahn zerstört wertvolle Natur und führt uns weiter weg von einer klimaverträglichen Mobilität“, erklärte Lena Donat, Greenpeace-Mobilitätsexpertin. „Wir brauchen eine Verkehrsplanung, bei der Natur und Klima nicht länger unter die Räder kommen.“ Statt „immer mehr Betonpisten“ sei ein konsequenter Ausbau der Bahn nötig.

Weiter südlich an der künftigen Trasse hatten Autobahngegner - darunter der Vorsitzende der Linksfraktion im hessischen Landtag, Jan Schalauske, sowie die bisherige Grünen-Kommunalpolitikerin Barbara Schlemmer aus Homberg/Ohm - zuvor unter anderem weitere Funde sogenannter polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) sowie die „Verunreinigung von Flüssen und Bächen“ durch Baustellenwasser beklagt. Einige PAK sind in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich und werden als krebserregend eingestuft. Die Autobahngegner forderten einen umgehenden und umfassenden Baustopp.

A49-Ausbau zwischen Kassel und Gießen: Baustopp wegen Gift im Wasser gefordert

Dafür sieht das Regierungspräsidium Gießen als obere Genehmigungsbehörde jedoch nach eigenen Angaben derzeit keinen Anlass. Bereits Anfang Mai hatte das RP Gießen nach dem „vereinzelten“ Nachweis von PAK-haltigem Material in einem Damm entlang der A49-Baustelle nahe Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) einen Teil-Baustopp für diesen Damm verhängt, der weiter gelte. Die anderen Arbeiten an dem Lückenschluss laufen weiter. PAK sind laut RP häufig in alten Straßendecken enthalten.

Die A49 soll künftig Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden. Im Bau sind die Teilstrecken von Schwalmstadt über die Anschlussstelle Stadtallendorf-Nord bis zum künftigen Ohmtal-Dreieck, im November 2024 soll die Strecke von Fritzlar bis zum Ohmtal-Dreieck durchgehend befahrbar sein. Gegen die Rodungen für den Weiterbau der Autobahn im Dannenröder Forst und umliegenden Waldstücken hatte es im Herbst 2020 heftige Proteste von Umweltschützern gegeben. (esa/dpa)