Schwalmstadt: Informationsbedarf und Kritik im Stadtparlament

Einen Rekord stellte Parlamentschef Reinhard Otto (CDU) am Donnerstagabend fest, eine volle Stunde verging für den obligatorischen Tagesordnungspunkt eins „Mitteilungen, Fragen, Anregungen“, bevor die eigentliche Sitzung starten konnte, etliche Sprecher traten für Sachstandsfragen ans Pult.

Bürgermeister Stefan Pinhard nutzte diese Gelegenheit zur ersten öffentlichen Kurzvorstellung von Achim Nehrenberg, der seit zweieinhalb Monaten Abteilungsleiter des Bereichs Marketing, Wirtschaftsförderung und Tourismus, kurz Stadtmanager, ist.

Pinhard betonte, dass Nehrenberg als bewusst von außen engagierte neue Kraft „ohne Hektik und Aktionismus“ die Arbeit aufnehmen sollte. Nehrenberg habe sich erst einmal unvoreingenommen ein objektives Bild von Schwalmstadt machen sollen.

Der neue Stadtmanager sprach auch selbst kurz, bevor er die Sitzung wieder verließ. Er sei 50 Jahre alt, verheiratet und Vater eines Sohnes. Weiter deutete er an, dass er aus einem ähnlichen landschaftlichen Bereich stamme und bereits in unterschiedlichen Gegenden gearbeitet habe. Die Einarbeitungszeit seit dem 1. Juni habe er auch dazu genutzt, die Nachbarstädte zu besuchen, ab sofort stehe in seinem Dienstsitz, der Wache am Paradeplatz, zur Verfügung.

Konfirmationsstadt

Als einziger der folgenden Redner ging FWG-Fraktionschef Engin Eroglu auf Nehrenbergs Vorstellung ein und bot ihm eine gute Zusammenarbeit an. Er wünschte sich zugleich, dass den Kontakt zu den Fraktion suchen sollte.

Diese wären zudem zur Auswahl der Bewerber um das Stadtmanageramt gern gefragt worden. Eroglu kritisierte zugleich, dass es mit der Profilierung Schwalmstadts als Konfirmationsstadt überhaupt nicht weitergegangen sei.

Runde Tische

Ihre Unzufriedenheit transportierten auch die FDP und die SPD. So erkundigte sich Dr. Constantin Schmitt (FDP) nach dem Stand des beauftragten Runden Tisches zur Vandalismus-Situation an der Grundschule Ziegenhain. Pinhard antwortete, dass man über die Sinnhaftigkeit neu diskutieren solle wegen der gleichen Problematik in Treysa, was Schmitt im Nachgang scharf konterte: „Beschlüsse werden hier systematisch nicht umgesetzt.“

Vielmehr plätschere alles dahin, das Parlament müsse warten und nachfragen, „das ist frustrierend“. Schmitt riet Pinhard, wenigstens Entlastungsanträge zu stellen, wenn Dinge für ihn nicht zu stemmen seien.

In die gleiche Kerbe hieb Michael Schneider (SPD), der in Sachen des im Juni beschlossenen Runden Tischs zur Prävention in der Jugendarbeit nachhakte. Bürgermeister Pinhard räumte auch hier ein, dass es noch keinen Termin gebe. Auch Andreas Göbel (CDU) hatte wissen wollen, wie der Stand des gemeinsamen Aktionsplans sei.

Hessenkasse

In seinen Informationen teilte Bürgermeister Pinhard mit, dass Schwalmstadt nächsten Monat mit der Zuteilung von 7,5 Mio. Euro rechnen kann aus dem Entschuldungsprogramm des Landes, der sogenannten Hessenkasse. Außerdem kündigte er an, dass es knapp 600 000 Euro gab aus dem Ausgleichsstock des Landes aus Mitteln des Sportministeriums.

Für die kommende Stadtverordnetensitzung kündigte Pinhard eine Beschlussvorlage in Sachen Multifunktionshaus Trutzhain an. Erhebliche Mehrkosten zeichnen sich laut Bürgermeister beim Neubau der Atemschutzstrecke bei der Feuerwehr in Ziegenhain ab.