15 Schwälmer Storchenpaare reisen mit Nachwuchs in den Süden

Von: Jörg Döringer

Seltenes Bild: Erstmals gab es in einem Horst bei Steina eine Fünfer-Brut, hier im Bild die Jungstörche und die Elternstörche. © Jörg Döringer

Nachdem die Störche ihre Küken erfolgreich in der Schwalm ausgebrütet haben, sind sie nun auf dem langen Weg in ihr Winterquartier.

Schwalm – Die Jungstörche im Schwälmer Land sind unterwegs in Richtung Süden – nach erfolgreicher Aufzucht haben sie die Schwalm verlassen. Viele der Störche im Landkreis fliegen allerdings nicht mehr bis nach Afrika, sondern überwintern im viel näher liegenden Frankreich und Spanien. In offenen Mülldeponien oder Reisfeldern finden sie ausreichend Nahrung in den Wintermonaten.

Aufgrund der viel kürzeren und somit risikoärmeren Flugstrecke ist ihre Überlebenschance damit deutlich höher, wie entsprechende Beobachtungen des Nabu bestätigen. Der Nachwuchs der heimischen Störche fliegt stets früher in den Süden als die Elterntiere.

Der Weißstorch ist einer der bekanntesten und am besten erforschten Vögel hierzulande. Weltweit hat er eine hohe Symbolkraft, gilt unter anderem als Glücksbote und überbringt in der deutschen Folklore sogar Babys. Er brütet in offenen Kulturlandschaften und baut Nester häufig auf Schornsteinen, Dächern oder Kirchtürmen. Häufig sieht man ihn im ruhigen Segelflug hoch am Himmel über Schwalm und Eder kreisen.

Der Weißstorch wird auch „Klapperstorch“ genannt. Was auf das laute, charakteristische Klappern des Schnabels am Nest zurückzuführen ist. Nach Aussage von Andrea Krüger-Wiegand von der Storchenstation Wabern hat die Population der Störche seit 2010 kontinuierlich zugenommen.

Nach den Beobachtungen des Vogelexperten Heinz Stübing aus Ziegenhain gab es im Storchenjahr 2023 in der Summe 28 Jungstörche von insgesamt 15 Storchenpaaren. Erstmals haben gleich 15 Storchenpaare hier eine Heimat gefunden. Im Vorjahr gab es zum Vergleich 13 Jungstörche von 11 Storchenpaaren.

„Das Storchenjahr war ein gutes Jahr für unsere Störche, so viele Störche hatten wir noch nie in der Schwalm“, sagt Stübing. Loshausen macht seinem Namen „Storchendorf“ alle Ehre – hier brüteten sechs Paare. Ebenfalls ein Rekord: „So viele Störche gab es noch nie in Loshausen“, berichtet Elisabeth Knauff.

Durch den vielen Regen in den Sommermonaten gab es in diesem Jahr auch genug Nahrung für die Störche. In den Vorjahren sorgte lang anhaltende Trockenheit für Probleme beim Nahrungsangebot. Der Weißstorch frisst vor allem Mäuse, Amphibien, Reptilien, Regenwürmer und Insekten.

Auf dem alten Molkereischornstein in Loshausen gab es ebenfalls wieder Storchennachwuchs, diesmal Nummer 94 und 95 seit Beginn der Beobachtungen des verstorbenen Storchenexperten Kurt Knauff.

Besonders viele Jungstörche gab es in diesem Jahr in Loshausen am Kirchweg, in Dittershausen und in Allendorf an der Landsburg mit jeweils vier Jungstörchen. Im Horst in der Nähe von Steina in den Wiesen der Gemarkung Ziegenhain waren es fünf Jungstörche, die erfolgreich groß gezogen wurden. „Fünf Jungstörche in einem Horst ist bisher Rekord“, sagt Stübing.

Die Elternstörche in der Schwalm genießen aktuell ihre Zweisamkeit, bevor auch sie den Weg in den Süden finden. Einige Storchenpaare werden den Winter aber auch in der Schwalm verbringen.