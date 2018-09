Alkoholisierte 22-Jährige fährt ohne Führerschein und baut Unfall in Treysa: 10800 Euro Schaden

Treysa. Eine 22-Jährige aus Treysa hat in der Nacht zu Sonntag gegen 4 Uhr alkoholisiert einen Alleinunfall in der Sachsenhäuser Straße in Treysa verursacht. Laut Polizei befuhr die junge Frau mit ihrem Auto die Straße stadteinwärts, als sie in Höhe der Hausnummer elf von der Fahrbahn abkam.

Dabei streifte sie mit dem Auto eine Mauer, der Wagen kippte auf die Seite, zum Stehen kam er an der gegenüberliegenden Grundstücksbegrenzung. Die Fahrerin, die nicht im Besitz eines Führerscheins ist, verletzte sich leicht. Ebenfalls verletzt wurde nach Angaben der Polizei auch ein Beifahrer. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei streuten den entlaufenen Kraftstoff ab. Der Gesamtschaden liegt bei 10 800 Euro. (sro)