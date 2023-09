36-Jährige übersieht einen Kreisel: Auto überschlägt sich und fängt Feuer

Von: Eike Rustemeyer

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. © Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Bei dem Unfall, der sich am frühen Samstagmorgen in Schwalmstadt ereignete, erlitt die Fahrerin aus Borken Brandverletzungen an den Beinen.

Schwalmstadt – Weil sie einen Kreisel übersehen hat, ist eine 36-Jährige am Samstag gegen 5.15 Uhr bei Ziegenhain verunfallt und ihr Auto in Brand geraten. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilt, ist die Frau aus Treysa kommend geradewegs über den neuen Kreisel an der Bundesstraße 454 bei Ziegenhain gefahren. Dabei habe sich der Peugeot 206 der Borkenerin überschlagen.

Auf dem Dach liegend ist das Auto in einem Straßengraben zum Stehen gekommen und in Flammen aufgegangen, so die Sprecherin weiter.

Die Fahrerin hat sich eigenständig aus dem brennenden Wrack befreien können, wobei sie Brandverletzungen an den Beinen erlitt. Während die Frau in einem Rettungswagen behandelt wurde, löschte die Feuerwehr aus Schwalmstadt den Brand. Das Feuer zerstörte den Wagen völlig.