4000 Euro Schaden nach Auffahrunfall in Treysa

Treysa. Bei einem Auffahrunfall in Schwalmstadt-Treysa entstand an Samstag gegen 12.15 Uhr ein Gesamtschaden von 4000 Euro.

Wie die Polizei aus Schwalmstadt mitteilte, fuhr ein 32-jähriger Mann aus Hauneck mit seinem VW Golf auf der Wieragrundstraße vom Kreisel kommend in Richtung Bahnhofstraße. Verkehrsbedingt musste er an einem Fußgängerüberweg halten. Der nachfolgende 25-jährige Mann aus Haina hatte das vermutlich nicht bemerkt und fuhr mit seinem Volvo hinten auf.

Während beide Fahrer unverletzt blieben, entstand am Volvo ein Schaden im Frontbereich von 2500 Euro, den Heckschaden am Golf gibt die Polizei mit 1500 Euro an. (zzp)