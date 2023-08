422 000 Euro für eine Bushaltestelle? – Schwarzenborns Bürgermeister klärt Missverständnis auf

Von: Matthias Haaß

Baustelle: Aktuell wird in Schwarzenborn die Ortsdurchfahrt grundlegend saniert. Nicht nur die Straße wird erneuert, die Knüllstadt bekommt auch eine neue Bushaltestelle. © Eike Rustemeyer

Fast eine halbe Millionen Euro für eine neue Bushaltestelle: Diese Nachricht aus dem Hessischen Wirtschaftsministerium sorgte für verwunderte Gesichter.

Schwarzenborn – Auf Nachfrage unserer Zeitung konnte Schwarzenborns Bürgermeister Jürgen Liebermann den Sachverhalt aber schnell aufklären – und unterbrach dafür kurz seinen Urlaub. Mit den 422 000 Euro unterstütze das Land die Stadt Schwarzenborn beim Ausbau der Ortsdurchfahrt, so der Verwaltungschef.

Beim Ausbau der Straße werde dabei unter anderem wie geplant auch eine Bushaltestelle barrierefrei erneuert. „Die Gesamtausgaben für das Projekt belaufen sich auf gut 1,62 Millionen Euro“, erklärte Jürgen Liebermann im Gespräch mit der HNA dazu weiter.

Die ursprüngliche Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums sei etwas missverständlich, um nicht zu sagen unglücklich formuliert und hatte nicht nur in der Redaktion, sondern auch im Rathaus für Kopfschütteln gesorgt.

In der aus Wiesbaden verschickten Mitteilung hatte es geheißen, dass das Land Hessen die Stadt Schwarzenborn beim Bau einer – wohlgemerkt einer – Bushaltestelle mit 422 000 Euro unterstützen werde.

Das ist zwar nicht falsch aber auch nicht ganz richtig, denn nur ein Teil der Fördermittel werde für die Bushaltestelle in Schwarzenborn genutzt, betont Liebermann noch einmal. Der Großteil der Mittel fließt in die Gesamtmaßnahme, also in den Ausbau der Ortsdurchfahrt der Knüllstadt.

Wie von unserer Zeitung mehrfach berichtet beginnt der Ausbauabschnitt am Knotenpunkt Gartenstraße/Forsthausstraße und endet am Abzweig Eselsweg.

Um Platz für den Ausbau der Bushaltestelle sowie des Geh- und Radwegs zu gewinnen, wird der bisher freiliegende Stadtgraben verrohrt.

Im Zuge der Bauarbeiten wird der auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelegene Gehweg ebenfalls erweitert und kann zukünftig vom Radverkehr mitgenutzt werden.

Der Haltestellenausbau ermöglicht einen höhengleichen und barrierefreien Ein- und Ausstieg. Für sehbehinderte Personen werden Spur- und Tastrillen, sogenannte taktile Leitelemente, verlegt. Außerdem werden beidseitig Fahrradabstellanlagen in direkter Haltestellennähe aufgebaut.

Die Zuwendung aus Wiesbaden erfolgt laut Mitteilung nach dem Hessischen Mobilitätsfördergesetz.

Günstig ist der Bau der barrierefreien Bushaltestelle in Schwarzenborn aber dennoch nicht. Jürgen Liebermann schätzt die Höhe der Baukosten für das Projekt auf gut 120 000 Euro.

Viel Geld, aber in Verbindung mit den damit verbunden Arbeiten auch für Laien nachvollziehbar. Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Schwarzenborn begannen im Frühjahr und sollen voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein.