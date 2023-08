50-Jahre Geißbocktreffen: Motorradclub Schwalmstadt plant Jubiläum

Die Mitglieder des Motorradclubs Schwalmstadt freuen sich auf das Jubiläumswochenende. © Madeline Günther

Ein US-amerikanischer Kultfilm aus den 60ern gab die Initialzündung für den Motoradclub, der seit einem halben Jahrhundert Biker-Treffen in Schwalmstadt ausrichtet.

Schwalmstadt – Das Geißbocktreffen des Motorradclubs Schwalmstadt hat eine lange Tradition – seit 50 Jahren treffen sich im August Biker in der Schwalm. Nicht nur die aus der Region, sondern Mitglieder befreundeter Motorradclubs aus ganz Deutschland und viele Freebiker.

Auf das Jubiläum soll Ende August im Loshäuser Schlosspark angestoßen werden, die 50. Auflage des Geißbocktreffens ist von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. August, geplant.

Seinen Ursprung hat der Motorradclub, der heute 53 Mitglieder zählt, in den späten Sechzigern in Ziegenhain. Im Jugendclub trafen sich die 14- bis 16-Jährigen, um Rockmusik zu hören oder die ersten Touren mit ihren Mopeds zu unternehmen. Sie führten an den Edersee oder nach Kassel, um sich „Easy Rider“ im Kino anzusehen.

Der Film mit Peter Fonda und Dennis Hopper war prägend für die Bikerkultur, auch in der Schwalm. „Bestimmt fünf Mal waren wir im Kino in Kassel, um uns den Film anzuschauen – im Originalton. Danach haben wir ihn mindestens noch acht Mal in der Synchronfassung gesehen“, berichtet Paul Kruse, Gründungsmitglied und aktuell Vorsitzender des Motorradclubs.

Bald ging richtig die Post ab, die Mopeds wurden umgebaut: Hohe Lenker, Rückenlehnen und freigelegte Hinterräder machten sie zu Choppern. Die Gruppe nannte sich „Rolling Fleet“, Jeans-Weste (Kutte) und Rückenaufnäher (Colour) inklusive.

Dieses undatierte Foto aus dem Archiv zeigt Clubmitglied und heutigen Vorsitzenden Paul Kruse mit den Kumpels Wolfgang und Rudi auf dem Weg nach Hamburg. © Paul Kruse

Ein Teil der Gruppe kehrte mit dem Erwachsenwerden dem Bikertum den Rücken, die verbliebenen etwa 20 Motorradfans gründeten 1973 den Motorradclub Schwalmstadt, als Wappentier wählten sie den Ziegenhainer Geißbock. „Uns verband der Drang nach Freiheit und guter Rockmusik“, erinnert sich Kruse. Seit Beginn gibt es im Verein keine Kuttenpflicht, alle Geschlechter sind willkommen.

Auch bei der Wahl der Motorräder ist der Verein tolerant. Mitglieder fahren Racer, Tourer, Enduros oder auch stilecht eine Harley. Zu ihrem Clubhaus wurde eine alte Wäscherei im Ziegenhainer Steinweg. Noch heute ist das ihr Clubhaus, hier treffen sich die Mitglieder jeden Freitag zum Stammtisch.

An das erste Motorradtreffen denkt Kruse gern zurück. Es fand 1975 am Dillicher See statt. „Das war alles noch ziemlich rustikal. Wir bauten temporäre Toiletten auf, Strom gab es von einem mobilen Aggregat.“ Am Dillicher See wurden die ersten drei Treffen ausgetragen. Im Sommer 1978 feierte der MC Schwalmstadt sein Geißbocktreffen erstmals im Schlosspark von Loshausen.

Diese undatierte Foto aus dem Archiv zeigt den Start einer Ausfahrt mit Treffen auf dem Alleeplatz. © Paul Kruse

Zum Jubiläumstreffen erwartet Kruse Besuch aus ganz Deutschland. Besonders verbandelt sei der Motorradclub Schwalmstadt mit Clubs aus Marktoberdorf und von der Nordsee. Fast jedes Wochenende seien Biker zu Treffen unterwegs.

Das Programm im Loshäuser Schlosspark Am Freitag wird das Jubiläumstreffen laut Pressemitteilung mit Benzingesprächen am Lagerfeuer eröffnet. Ab 21 Uhr liefert die Band „Cool Down“ Rockcover der 1960er- bis 1980er-Jahre. Eine große Ausfahrt ist für den Samstagvormittag geplant. Beginnend ab 11 Uhr, gilt es insgesamt 120 Kilometer auf dem Motorrad zurückzulegen. Danach warten Kaffee und Kuchen, bis am Abend „Four Roses“ aus Leipzig die Stimmung anheizen wollen. Für das leibliche Wohl sorgt der BBQ- Eventgrill, eine Cocktailbar und Fassbier von der Brauerei Haaß.

Das Ganze ist für Kruse, genau wie für die anderen Mitglieder, etwas ganz Besonderes. „Motorradfahren ist nicht nur ein Hobby, das ist eine Lebenseinstellung.“ Der Motorradclub bedeute Geselligkeit, Freundschaft und Zusammengehörigkeit. (Von Philipp Knoch)