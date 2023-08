50 Jahre Schwalm und Zwalm: Alte Freunde feiern Städtepartnerschaft

Von: Eike Rustemeyer

Kulinarische Spezialitäten tauschen, gemeinsam Fußball spielen und die Schwalm erkunden: Das Programm anlässlich des Jubiläums ist vielfältig.

Schwalmstadt – Ein halbes Jahrhundert freundschaftliche Verbundenheit zwischen Schwalmstadt und der belgischen Gemeinde Zwalm: Das feiern die Partnerschaftsvereine beider Orte derzeit in Schwalmstadt. Auftakt war Freitagmorgen auf dem Treysaer Marktplatz, wo sich Schwälmer und Zwälmer gemeinsam vergnügten.

„Es ist eine gelebte Partnerschaft, das wollen wir so auch nach außen tragen. Das ist mehr als eine Urkunde“, sagte Tanja Damm vom Schwälmer Partnerschaftsverein. Mit Spezialitäten aus beiden Regionen präsentierten die Vereine ihre Freundschaft der Öffentlichkeit: Belgische Pralinen, Schwälmer Rote Wurscht und Bier – jeweils in einer der Städte gebraut, versehen mit einem Jubiläumsetikett.

Beim Genuss eines solchen Bieres schwelgten der Belgier Guy de Noyelle und der ehemalige Erste Stadtrat Detlef Schwierzeck in Erinnerungen. „Wir haben uns vor zehn Jahren kennengelernt“, sagte Schwierzeck. Bei einem Besuch in Zwalm habe er seinerzeit die „Schwalmbrug“, auf Deutsch Schwalmbrücke, einweihen dürfen.

Diese verläuft über die Zwalm, belgisches Pendant zur Schwalm, wenn man so will. Dort traf er auch Guy de Noyelle das erste Mal. „Die Städtepartnerschaft ist wirklich sehr freundschaftlich. Alle sind total bemüht – auf beiden Seiten. Wir sind Freunde geworden“, fügte Schwierzeck hinzu.

Sind Städtepartnerschaften wie diese überhaupt noch zeitgemäß und notwendig? „Ja, vielleicht mehr denn je“, fand Schwalmstadts Bürgermeister Tobias Kreuter. „Es ist eine gute Möglichkeit für den Austausch und fördert das gegenseitige Verständnis“, führte der Bürgermeister aus, der das erste Mal in seiner Amtszeit ein Partnerschaftstreffen erlebte. Er wolle dazu beitragen, die von seinen Vorgängern geschaffene und fortgeführte Städte-Freundschaft aufrecht zu erhalten. Zu live gespielter Trompetenmusik fühlte sich manch einer ermutigt zu tanzen, andere probierten sich durch die kulinarischen Köstlichkeiten und viele plauderten mit alten Freunden oder neuen Bekannten.

Bei dem Anblick empfinde sie Dankbarkeit und Stolz, sagte Astrid Quernheim, Vorsitzende des Schwalmstädter Partnerschaftsvereins. „Schaut man beispielsweise nach Wiesbaden – denen hat Gent die Partnerschaft gekündigt – dann ist es einfach was Besonderes“, betonte die Vorsitzende.

Der ein oder andere Zwälmer Gast sei bereits seit der Begründung der Partnerschaft im Jahr 1973 mit dabei, wusste der Vorsitzende des Zwälmer Partnerschaftsvereins, Frans Verlaeckt. Er selbst nehme seit zwölf Jahren an den Besuchen teil, die jedes Jahr abwechselnd in Zwalm und Schwalmstadt stattfinden.

Auf die Frage, ob er Spaß daran habe, antwortete er knapp: „natürlich“.

Von Fußball bis Baumpflanzung: Auch heute und morgen geht das Gästeprogramm weiter

Am Samstag, 26. August, spielen Zwälmer und Schwälmer ein gemeinsames Kleinfeld-Fußballturnier auf dem Sportplatz in Allendorf, so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Beginn ist um 13 Uhr. Die Städtefreunde, die nicht an Fußball interessiert sind, können stattdessen das Museum und die Gedenkstätte in Trutzhain besichtigen. Beim Festabend in Ziegenhain wollen Schwalmstadts Bürgermeister Tobias Kreuter und Zwalms Bürgermeister Bruno Tuybens eine Urkunde unterzeichnen, welche die Städtefreundschaft weiter verfestigen soll. Bevor die belgischen Gäste am Sonntag, 27. August, wieder abreisen, steht noch eine Pflanzaktion auf dem Programmplan. Um 10 Uhr pflanzen beide Bürgermeister und Partnerschaftsvereine als symbolischen Akt einen Baum, und zwar, ganz passend, in der Zwalmstraße in Treysa.