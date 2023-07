61 Stockwerke mit Atemschutz: Frielendorfer Feuerwehrleute machten „Skyrun“ in Frankfurt

Von: Matthias Haaß

Am Start: von links Matthias Haaß, Simon Stache, Matthias Haaß und Bastian Laufersweiler. © Privat

Atemberaubend war für die fünf Feuerwehrleute aus Frielendorf nicht nur der Ausblick von der Spitze des Frankfurter Messeturms, sondern vor allem der Aufstieg.

Frankfurt/Frielendorf – Feuerwehrangehörige und Rettungskräfte sind schon ein besonderer Menschenschlag. Das wurde jüngst in Frankfurt deutlich: Beim „Skyrun“ stiegen 253 Einsatzkräfte in dicker Schutzausrüstung die 61 Stockwerke des Messeturms hinauf – 154 sogar mit angeschlossenem Atemschutzgerät.

Mittendrin fünf Feuerwehrleute aus Frielendorf: Christian Nill, der Gemeindebrandinspektor im Marktflecken, und Florian Wagner starteten mit einem Team der Hessischen Landesfeuerwehrschule.

Die Feuerwehr Todenhausen war mit einer eigenen Mannschaft erstmals in der Mainmetropole vertreten. Der „Skyrun“ ist keine reine Spaßveranstaltung, sondern dient der guten Sache. Der Erlös fließt an einen Verein zugunsten von Kindern mit angeborener Querschnittslähmung.

An seine physischen und psychischen Grenzen zu gehen, haben den besonderen Reiz des Laufs ausgemacht, findet der Todenhäuser Simon Stache: „Und gemeinsam als Trupp unser Ziel zu erreichen.“ Sein Mannschaftskollege Bastian Laufersweiler pflichte ihm bei.

Der Lauf sei ein Teamerlebnis und einzigartige Erfahrung gewesen, „die eigentlich als eher körperliche Herausforderung gedacht war, wobei die Willenskraft eine doch deutlich größere Rolle spielte.“

Vom Start bis zum Ziel mussten die Feuerwehrleute 1202 Stufen im Treppenhaus hinaufsteigen. Mental sei der Lauf monoton, man beginne sich die Etage in Blöcke einzuteilen und hoffe, dass die Atemluft in der Flasche reiche, fasst Stache die psychische Herausforderung zusammen: „Muss man den Lungenautomat abschrauben, wird es zäh, die vorher noch angenehm kalte Luft wird nun warm und die Maske beschlägt und dies erhöht subjektiv die Intensität.“

Auf den Feuerwehralltag sei der „Skyrun“ nicht übertragbar, denn diese Belastung stelle schon eine Ausnahmesituation dar, erklärt Christian Nill: „Es ist einfach eine Herausforderung, die sich extrem von Alltag abhebt. Ja, man kann Laufen, man kann Fahrradfahren oder in der Muckibude Eisen biegen. Aber unter Atemschutz eines der höchsten Gebäude Frankfurts erklimmen, hat einfach was.“

Am Ziel: von links Simon Stache, Bastian Laufersweiler und Matthias Haaß haben es geschafft. © Privat

Der Sieger schaffte die Stufen des Messeturms in 11 Minuten und 57 Sekunden. Der schnellste Todenhäuser brauchte gut 10 Minuten länger. Die Platzierung sei aber zweitrangig – hochkommen und nicht der Letzte zu sein, sei Ziel gewesen, so die Mannschaft einhellig. „Sich als Team zu motivieren und einen selbst auch zu überraschen, zu was man eigentlich fähig ist. Die Aussicht und das tolle Gefühl, oben angekommen zu sein, war dann eine angemessene Belohnung“, sagt Bastian Laufersweiler und dem kann sich der Autor dieser Zeilen nur anschließen, denn der war der dritte Mann im Team Todenhausen.