Schwalmstädter Schüler erhalten Motivation für die Abi-Prüfungen

Die Abi-Prüfungen haben begonnen: Adrianna Nieroda und Dennis Hergert freuen sich über die Motivationsplakate, von Familie und Freunden in dem Schwalmgymnasium in Treysa.

Treysa/Steinatal. Abiturienten in Schwalmstadt haben am Donnerstag die erste schriftliche Prüfung im Fach Englisch geschrieben. Plakate sollen die Schüler motivieren.

Um den Schülern Mut zuzusprechen, basteln Familien und Freunde jedes Jahr außergewöhnliche Plakate.

In dem Naturwissenschaftstrakt des Schwalmgymnasiums in Treysa ist die dreistöckige Glasfront des Gebäudes mit kreativen und bunten Plakaten beklebt. Einige Plakate sind auf beiden Seiten beschrieben, sodass man sie von innen und außen bestaunen kann.

Die 20-jährige Adrianna ist für die Prüfungen bereit: „Das Plakat hat mich motiviert. Es zeigt, dass meine Familie und Freunde an mich glauben. Ich war letztes Jahr schon von den Plakaten begeistert und hab mich auf mein Abschlussjahr gefreut.“ Die 7c bestaunt ebenfalls die Plakate, erzählt Lukas Mann.

+ Ein sehr kreatives Kreuzworträtsel soll Alexandra für die Abiprüfungen unterstützen. © Kathrin Gottfried

In der Melanchthon-Schule in Steinatal hängen die Plakate draußen vor dem Gebäude, in dem die Prüfungen geschrieben werden. „Die Schüler können sich auf dem Weg zur Prüfung noch einen Motivationsschub holen“, sagt Studienleiter Wolfgang Forst.

Die zwölfte Klasse unterstützt die Abiturienten mit Snacks in den Prüfungsräumen. Dies ist zu einer Tradition geworden, berichtet Studienleiter Forst.

Von Kathrin Gottfried