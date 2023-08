Ackersurfer in Aktion – Schlepperfreunde treffen sich in Diebelsborn

Von: Jörg Döringer

Drei Lanz-Traktoren in Aktion: von links Matthias Haber aus Wasenberg, Holger Lau aus Hundshausen mit dem Vorsitzenden Jürgen Lau als Mitfahrer und Julius Flach aus Waltersbrück beim Ackersurfen mit einigen Besuchern. © Jörg Döringer

Zum dritten Mal veranstaltete der jüngste Verein in Hundshausen, der zurzeit 70 Mitglieder zählt, eine solche Veranstaltung.

Gilserberg – Bei wechselhaftem Wetter mit einigen Regenschauern nahmen am Wochenende viele befreundete Clubs und private Oldtimerfans den Weg ins Gilserberger Hochland auf sich, denn die Schlepperfreunde Diebelsborn hatten zum dritten Oldtimer-Treffen eingeladen. Neben dem heimischen Oldtimerclub konnte der Vorsitzende der gastgebenden Schlepperfreunde Diebelsborn, Jürgen Lau aus Hundshausen, auch Oldtimerfreunde aus Wasenberg, Waltersbrück, Dannenrod, Odershausen, Neukirchen und Waldeck begrüßen.

Gefeiert wurde auf dem Festplatz in Sebbeterode. Es gab ein Fahrerlager zum Übernachten, denn bereits am Samstag trafen die ersten Oldtimerfreunde ein und es gab viele Gespräche. Der spezielle Klang alter Traktoren und der Geruch nach Diesel beherrschte am Wochenende das Bild.

Am Samstagabend war das Festzelt bei einem gemütlichen Abend mit Programm gut gefüllt. Um 10 Uhr startete am Sonntag die Ausstellung der Oldtimer. „Besonders freuen wir uns auf das Ackersurfen und das Stammziehen“, sagte Jürgen Lau. Die alte Technik begeisterte: So sah man oft ganze Familien beim Rundgang. Über Motorhauben hinweg war Fachsimpeln angesagt. Es wurde rege diskutiert und oft schwelgten die Besucher in Erinnerungen.

Natascha Heer aus Gilserberg mit einem Unimog 411 beim Stammziehen. © Döringer, Jörg

Ältestes Fahrzeug war ein Lanz 2806 A mit dem Baujahr 1940 von Holger Lau aus Hundshausen. Natascha Heer aus Gilserberg nahm mit einem Unimog 411 am Stammziehen teil. Ein besonderes Spektakel für die Zuschauer war das Ackersurfen mit drei Lanz-Traktoren in Aktion –hier boten Matthias Haber aus Wasenberg, Holger Lau aus Hundshausen, Jürgen Lau als Mitfahrer und Julius Flach aus Waltersbrück etwas Besonderes.

Markus Aubel aus Densberg war mit einem „Hermann Lanz Aulendorf“ mit 60 PS Allrad am Start. „Mit dem Kauf des Oldtimer-Traktors mit dem Baujahr 1972 habe ich mir in diesem Jahr einen Kindheitstraum erfüllt“, erzählte Aubel stolz.

Markus Aubel aus Densberg war mit einem „Hermann Lanz Aulendorf“ mit 60 PS Allrad am Start. Mit dem Kauf erfüllte er sich einen Kindheitstraum. © Döringer, Jörg

Der Fahrer mit der weitesten Anreise war Andy Hennes aus Meschede mit einem Deutz Traktor. Insgesamt waren 100 historische Fahrzeuge ins Hochland gekommen. Neben Traktoren waren auch Autos, Militärfahrzeuge und Motorräder zu sehen. „Das nächste Oldtimertreffen ist für 2025 geplant, wir veranstalten in Zukunft alle zwei Jahre unser beliebtes Treffen“, sagte Jürgen Lau.