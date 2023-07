Ade, Musik und Kunst im Schlossgarten – Nach über 90 Konzerten ist Schluss

Teilen

Typische Lagerfeuerkonzert-Atmosphäre: Die sommerlichen Abende im Schlosspark boten gute Musik und Begegnung, das Publikum schätzte die Lockerheit und Beschaulichkeit. © Gerhard Muth-Born

Die letzten Termine in der Reihe der Lagerfeuerkonzerte in Loshausen stehen an. Ralf Urban spricht darüber, wie alles begann und warum das Feuer nun ausgeht.

Loshausen – Eine gemütlich möblierte Bühne im hellen Pagodenzelt, Menschen lagern, sitzen oder stehen in Grüppchen beieinander, das grüne sommerliche Blätterdach beschirmt die idyllische Parkszene mit dem titelgebenden Lagerfeuer im Zentrum – und natürlich handgemachte Livemusik: Das war viele Sommer lang am Schloss in Loshausen zu erleben, alle 14 Tage donnerstags von Mai bis September. Wer diese besondere kulturelle Luft noch einmal so genießen will, muss sich sputen, die letzten Termine stehen.

Ralf Urban, Jahrgang 1960, ist deutlich anzumerken, dass er nicht gerade glücklich ist. Das Aus hat „einen ganz Sack voller Gründe“. Die liegen bei ihm persönlich – „im Kopf ist man jung, aber der Rest altert“–, aber auch an geänderten Gegebenheiten.

Ein langjähriger Kreis von zum Teil enorm engagierten Unterstützern dünnt schon länger aus, oft wegen Studiums, festen Jobs oder aus familiären Gründen.

Nicht mehr zu stemmen

Die Pandemiezeit verstärkte das, auch im Schlossgarten wurde es einsam. Kleinere Konzerte gab es auch dann, doch das Hutkonzert-Prinzip funktionierte bald nicht mehr so richtig gut.

Zwar ging es mit Eintrittsgeld dann weiter, aber die Entwicklungen waren nicht mehr umkehrbar, erzählt Urban. Das ganze Paket vom Aufbau im Frühjahr über die Pflege des Gartens, das Engagieren von Bands, die Werbung und alles rund um die Finanzen, „das alles ist nicht mehr zu stemmen“.

Dabei betont der studierte Grafiker, dass diese Aufgaben und die Zusammenarbeit mit vielen anderen ihm über all die Jahre einen Heidenspaß gemacht hat, „die Jungs und Mädels haben mich jung gehalten“. Freundschaften kamen zustande und immer neue Ideen und Kooperationen wurden angestoßen.

Die Verzahnung mit der Well-Being-Stiftung, den Landrosinen und diversen Kulturschaffenden brachten Workshops ins Laufen. Viele Menschen hätten Ideen und Erfahrungen mitgebracht und auch weitergetragen – ein Netzwerk entstand, das dem Begriff Ehre macht.

Start mit „Kleinem Kultursommer“

Ein weiter und guter Weg war es, wenn man dem 62-Jährigen zuhört. Von seinem Einzug ins Schloss 2004, als man den Garten vor Bäumen nicht sah, über die ersten Gehversuche mit dem „Kleinen Kultursommer“ zusammen mit Steffen Dittmar („das kam für die Zeit damals zu früh“) über das Starten der Reihe der Lagerfeuerkonzerte 2014.

Dies zündete, auch dank „großartiger Hilfen“, und unterm Strich wurden es über 90 Konzerte seither. „Tolle Künstler trafen auf tolle Gäste“.

Wenn er besser schreiben könnte, würde das alles ein Buch füllen, meint Urban noch, es falle ihm schwer, aber die Absage des World Music Festivals habe nur einen letzten Ausschlag gegeben, „die Vernunft sagt: besser jetzt“.

Ralf Urban im Schlosspark: Es gab auf dem schönen Gelände auch immer wieder Workshops. © Ralf Urban

Er habe unglaubliche viele Begegnungen mit Kunst und Kultur gehabt, sich immer mittendrin gefühlt. Und vielleicht folge ja auch etwas Neues, „ich bleibe ein kreativer Mensch“.

Die letzten Termine Donnerstag, 13. Juli, stehen die Funny Fenners und der ehemals in Obergrenzebach wohnende Darmstädter Yonnath Green auf der Lagerfeuerbühne. Am Donnerstag darauf, 20. Juli, nochmals Philip Bölter mit Band (Ulm) sowie Fatmull aus Trutzhain, bevor dann am Tag darauf, Freitag, 21.Juli, mit First Born Unicorns (Frankfurt) und Orange (Kempten): Es wäre der erste Tag des World Music Festivals gewesen, das kürzlich abgesagt wurde (HNA berichtete). Orange waren als Headliner gebucht. Es soll, so Ralf Urban, trotzdem ein Fest werden, Motto: „Das letzte Lagerfeuer und schade, das Festival fällt aus-Party“.

Die dann allerletzte Veranstaltung ist das Bluegrass und Oldtime Festival („Centergrass Camp Bluegrass & Oldtime Weekend“) mit Jams, Konzerten, Open Stage und Camp von Freitag, 28. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, Bands sind Wings on Strings und The Wanton Stringband. aqu



Aufgrund der Nachfrage und Platzproblemen wurde aktuell festgelegt, dass maximal 500 Menschen pro Abend eingelassen werden können, es steht nur eine begrenzte Menge von Park- und Campingplätzen im Schlosspark zur Verfügung. Es gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst beziehungsweise Anmeldung, Tel. 06691/921952, Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr, homepage: schloss-loshausen.de, Email: ralf.urban@schloss-loshausen.de