Alkoholfahrt und Schläge: 29-Jähriger zu mehreren Tausend Euro Strafe verurteilt

Nach einem Clubbesuch setzte sich der Schwälmer betrunken in sein Auto und fuhr gegen einen Zaun. Anschließend schlug er noch einen Mann ins Gesicht – vor den Augen der Polizei.

Treysa – Das Amtsgericht Schwalmstadt hat einen 29-Jährigen zu einer Geldbuße von 125 Tagessätzen zu je 53 Euro – insgesamt 6625 Euro – verurteilt. Der Familienvater aus dem Südkreis setzte sich nach einem Clubbesuch in sein Auto und fuhr alkoholisiert gegen einen Zaun, der 50 Meter von dem Lokal entfernt war.

Videoaufnahmen zeigen, dass er nach dem Unfall wieder in sein beschädigtes Auto – ein Hinterrad war eingeklemmt – stieg und wegfuhr. Später schlug er noch einen anderen Mann ins Gesicht.

Der 29-Jährige gestand vor Gericht seine Tat. Ein Bekannter habe ihn im Club darauf aufmerksam gemacht, dass an seinem Auto noch Licht brenne.

Daraufhin ging er zum Wagen und beschloss, nach Hause zu fahren. Die Fahrt endete jedoch noch in Rufweite an einem Gartenzaun. An dem Zaun entstand dabei ein Schaden von über 1000 Euro.

Rückkehr an den Unfallort

Nach seinem Unfall kamen Freunde zu dem Verunfallten. „Sie rieten mir, das Auto erstmal wegzufahren. Es stand mitten auf der Straße“, sagte der Angeklagte.

Sein Auto fuhr er etwa 500 Meter weiter in eine Nebenstraße. Danach begab er sich wieder zur Unfallstelle, um sich der Polizei zu stellen. „Ich habe keine Unfallflucht begangen, ich bin ja sofort wieder zurückgekommen“, protestierte der 29-Jährige gegen den Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Juristisch gesehen hatte er sich trotzdem dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort strafbar gemacht. „Ihre Freunde haben Ihnen mit ihren Vorschlägen einen Bärendienst erwiesen“, sagte die Richterin.

Die Polizei maß bei dem Unfallverursacher 1,55 Promille. Im weiteren Gespräch mit der Polizei standen auch seine Freunde dabei. „Einer hatte sich über mich lustig gemacht und mich provoziert. Da habe ich ihm eine gegeben“, sagte der 29- Jährige unverblümt.

Zwar hatten die beiden ihren Streit lange vor der Gerichtsverhandlung beigelegt, die Staatsanwältin bestand trotzdem auf eine Anklage.

Anders in einem zweiten Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Dem Angeklagten warf sie vor, seine Freundin, mit der er zwei Kinder hat, nach einem Streit geschlagen und ins Gesicht getreten zu haben.

Lebensgefährtin gibt sich Mitschuld

Die 26-Jährige gab sich im Gerichtssaal eine Mitschuld an den Taten. Sie hätten sich heftig gestritten. Nachdem sie Sachen durch die Wohnung warf, habe ihr Freund die damals Schwangere an den Oberarmen gepackt und geschüttelt, um sie „wachzurütteln“.

Dabei habe ihr Freund sie einmal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Sie habe ihn ebenso angegriffen, gebissen und gekratzt. „Wenn er eine Strafe bekommt, hätte ich auch eine verdient“, sagte die 26-Jährige.

Mittlerweile hätten sie sich wieder vertragen. Um das zu demonstrieren, brachte die Mutter drei ihrer Kinder mit in den Gerichtssaal. Die Tochter des Angeklagten machte es sich sofort auf seinem Schoß bequem. Während der Aussage seiner Freundin spielte der 29-Jährige mit seiner Tochter.

Das Verfahren wurde schließlich eingestellt. „Die Familiensituation ist aktuell befriedet. Wenn wir hier ein Urteil fällen, wäre die Einmischung nicht gut für das weitere Familienzusammenleben“, sagte die Richterin. Der Angeklagte war im November 2022 wegen ähnlichen Vorwürfen seiner Freundin zu einer Geldstrafe verurteilt worden. (Von Philipp Knoch)