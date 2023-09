Alles begann vor 50 Jahren: Schwarzenborn und Grebenhagen feiern Gebietsreform

Von: Christine Thiery

Zwei Stadtteile: Von rechts Heinrich Conradi, Bürgermeister Grebenhagen, Konrad Ide, Konrad Liebermann, Stadtverordnetenvorsteher, und Hans Nolte, ehrenamtlicher Bürgermeister Schwarzenborns beim Aufhängen des neuen Ortsschildes in Grebenhagen. © Gemeinde Schwarzenborn/Repro: Christine Thiery

Als sich im Jahr 1974 der Schwalm-Eder-Kreis bildete, wurde Grebenhagen als Ortsteil an Schwarzenborn angeschlossen. Bis heute besteht die Kommune nur aus zwei Orten.

Schwarzenborn – Schwarzenborn und Grebenhagen sind quasi eins. Ihre gemeinsame Identität ist gefühlt schon immer so. Aber das stimmt nicht ganz. Erst mit der Gebietsreform in 1974 bekam die kleinste Stadt Hessens, Schwarzenborn, den Ortsteil Grebenhagen dazu.

Damals entstand der Schwalm-Eder-Kreis und die Gemeinden wurden neu geordnet. Viele Kommunen im Landkreis werden ihr 50-jähriges Bestehen im kommenden Jahr zelebrieren. Die Stadt Schwarzenborn konnte bereits in diesem Jahr feiern.

Schwarzenborn ist die einzige Kommune im Landkreis, die lediglich aus zwei Orten besteht. Warum sich nur ein Ort für den Zusammenschluss entschieden hat, dafür hat Bürgermeister Jürgen Liebermann nur Vermutungen: „Schwarzenborn hat aufgrund der Topografie eine Alleinlage im Knüll.“ Es habe Verhandlungen zum Zusammenschluss auch mit anderen Orten wie Hergetsfeld, Appenfeld und Hülsa gegeben. Auch Christerode, Hauptschwenda und Ellingshausen seien gefragt worden.

Nicht nur die örtliche Nähe sondern der Bundeswehrstandort sei sicher ausschlaggebend gewesen. Dort arbeiteten damals viele Grebenhagener in der Verwaltung.

„Bei einer Befragung hatten 80 Prozent der Dorfbewohner dem Zusammenschluss zugestimmt“, sagte Dr. Hans-Wilhelm Ide. Die Grebenhagener habe es schon immer zu Schwarzenborn hingezogen.

Beim Straßenausbau in 1967 sei daher auch der Gehweg entstanden, der die beiden Orte verbindet und den es auch heute noch gibt.

Hans Nolte hatte damals als ehrenamtlicher Bürgermeister in Schwarzenborn die Verhandlungen geführt. Vor der Reform gehörte Grebenhagen zum Kreis Fritzlar-Homberg und Schwarzenborn zum Altkreis Ziegenhain. Die Altkreise wurden 1974 aufgelöst und zum Schwalm-Eder-Kreis mit den Großgemeinden zusammengeschlossen.

Damals zählte man in Grebenhagen 168 und in Schwarzenborn 760 Einwohner. Mittlerweile leben 1350 Menschen in der gesamten Kommune.

Die Bürgermeister Hans Nolte: Juli 1964 bis März 1977 (ehrenamtlich). Karl-Heinz Möller: Mai 1977 bis Januar 1983 ehrenamtlich, dann ab 1983 hauptamtlicher Bürgermeister bis März 2001. Jürgen Kaufmann: April 2001 bis November 2016, Jürgen Liebermann, März 2017 bis heute.

Schwarzenborn erfreut sich derzeit großen Zuspruchs. Mit Nahkauf, Medizinischem Versorgungsgzentrum, Kindergarten, Schule und gut funktionierenden Vereinen biete es eine gute Infrastruktur, so Verwaltungschef Liebermann.

Im kommenden Jahr finde endlich die KWF-Tagung (die weltgrößte Waldarbeits- und Forsttechnikmesse) statt, die verschoben werden musste. Dass Schwarzenborn einmal eine solch große Ausstellung ausrichten würde, hätte vor 50 Jahren sicher keiner gedacht.