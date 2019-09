Alles Bio seit 25 Jahren: Hephata vermarktet eigene Produkte 

Vom Ackerbau über die Tierhaltung bis hin zur Metzgerei: Die sechs Bio-Betriebe der Hephata Diakonie bilden eine regionale Wertschöpfungskette ab und arbeiten dabei mit Bio-Landwirten aus dem Umfeld zusammen. Unter der Marke „Für Uns“ finden Verbraucher die regionalen Bio-Lebensmittel mit dem sozialen Mehrwert im Handel.

„Früher diente die Landwirtschaft in der Hephata Diakonie der Selbstversorgung“, berichtet Michael Tietze. Als Geschäftsbereichsleiter der Sozialen Rehabilitation ist er verantwortlich für die „Soziale Landwirtschaft“ in der Hephata Diakonie. „In den Neunzigerjahren sind die Betriebe auf ökologische Erzeugung umgestellt worden“, erklärt Tietze. In diesem Jahr feiert Hephata bereits das silberne Bioland-Jubiläum: Seit 25 Jahren sind die Höfe Mitglied in dem Anbauverband, dessen Standards und Richtlinien als streng gelten.

Mit der Umstellung auf die ökologische Landwirtschaft habe Hephata seinerzeit nach und nach damit begonnen, die Lebensmittel auch im regionalen Handel zu vermarkten. „Seit 2016 bieten wir dem Lebensmitteleinzelhandel unsere Waren mit unserem Markenzeichen ,Für Uns‘ an“, so Tietze. Der Name der Marke soll in seiner Kürze darauf hinweisen, dass die Lebensmittel nicht nur dem einzelnen Verbraucher, sondern der Gesellschaft insgesamt helfen. „Immerhin geben unsere Betriebe insgesamt mehr als 200 Menschen mit und ohne Behinderung Beschäftigung und Qualifizierung.“

Auf dem Hofgut Richerode bei Jesberg beispielsweise arbeiten auch Menschen, die intensive Unterstützung benötigen und so in ihrem eigenen Tempo Talente und ihren Charakter entwickeln können. „Die Arbeit und die pädagogische Anleitung auf dem Hof in Kombination mit der professionellen Vermarktung der Produkte stärken ihr Selbstwertgefühl“, betont Tietze.

Das erleben regelmäßig auch die Besucher des Betriebs, der Mitglied im Netzwerk für Demonstrationsbetriebe im ökologischen Landbau ist und in diesem Zusammenhang regelmäßig Führungen für Kindergärten, Schulklassen und Fachbesucher anbietet.

Während in Richerode der Ackerbau und die Tierhaltung Schwerpunkte sind, dreht sich im Frielendorfer Ortsteil Leuderode alles ums Ei. Der Bio-Geflügelhof Hephatas ist einerseits das Zuhause von derzeit 1000 Legehennen. Bis zu 320 000 Eier pro Monat werden hier abgepackt und an den Lebensmitteleinzelhandel ausgeliefert. „Hier arbeiten wir wie auch an anderen Stellen in zum Teil langjährigen Partnerschaften mit regionalen Bio-Landwirten zusammen, indem wir ihre regionalen Bio-Lebensmittel verarbeiten, abpacken und an den Handel vermarkten“, berichtet Tietze.

Dieses Prinzip greife auch bei der Kartoffelverarbeitung auf dem Hofgut Halbersdorf bei Spangenberg und im Abpackbetrieb Zechenhof in Borken-Nassenerfurth, wo schwerpunktmäßig Zwiebeln und Kürbisse verarbeitet werden.

Weitere Standorte sind das Herzberghaus in Breitenbach/H. und die Metzgerei Alsfelder Biofleisch, deren Produkte ebenfalls unter dem Markenzeichen „Für Uns“ vermarktet werden.

Im Lebensmittelhandel sind einzelne Hephata-Produkte zu bekommen. Bei den Hephata-Festtagen wurden vor Kurzem viele Erzeugnisse aus der sozialen Landwirtschaft Hephatas im Biodorf bereitgehalten. Vormerken kann man sich bereits das Erntedankfest des Hofguts Richerode am Sonntag, 6. Oktober, ab 13 Uhr. Nach dem Gottesdienst gibt es viel Unterhaltung sowie Informationen zur sozialen Bio-Landwirtschaft sowie Bratwurst, Kartoffelpuffer mit Dipp oder Apfelmus und Kürbissuppe, dazu selbstgepressten Apfelsaft, Kaffee, Crêpes und Kuchen, alles in Bioqualität. Mehr auf hephata.de/produkte-und-dienstleistungen. aqu