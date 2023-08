Angeklagter soll Soldatinnen sexuell belästigt haben

Teilen

Vor dem Amtsgericht Schwalmstadt musste sich ein 36-jähriger Soldat verantworten. Er soll in der Kaserne Soldatinnen verbal und körperlich belästigt haben. © Anne Quehl

Unteroffizier bestreitet vor Gericht alle Vorwürfe – Zeugin belastet Angeklagten schwer

Treysa – Vor dem Amtsgericht Schwalmstadt musste sich ein 36-jähriger Soldat verantworten. Er soll in der Kaserne Soldatinnen verbal und körperlich belästigt haben. Dabei soll er das Machtgefälle zwischen den Angehörigen der Streitkräfte ausgenutzt haben.

Laut Staatsanwaltschaft litten drei junge Frauen unter dem angehenden Feldwebel. Er soll sie im November und Dezember 2021 unter Alkoholeinfluss angesprochen und gegen ihren Willen berührt haben.

Laut Staatsanwaltschaft hoffte der Angeklagte, dass die Untergebenen seine Annäherungen nicht abweisen würden.

Zu Beginn des dritten Verhandlungstags erklärte der Verteidiger, dass sich sein Mandant zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern werde, die Tat aber bestreite. Der Afghanistan-Veteran wurde im Auslandseinsatz schwer verwundet, als er mit seinem Fahrzeug eine Klippe hinabstürzte.

Seitdem kämpft er mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Er begab sich in eine Traumatherapie und verbrachte zwei Jahre in stationärer Behandlung in einem Bundeswehrkrankenhaus. Zurzeit ist der Familienvater in Bayern stationiert und bildet Soldaten aus der Ukraine aus.

Eine 22-Jährige, die inzwischen aus dem Bundeswehrdienst ausgeschieden ist, belastete den 36-Jährigen schwer. Zunächst habe er sie, kurz nachdem sie ihre Grundausbildung begonnen habe, nach einer Feier beiseite genommen. Dabei soll er ihr Anzüglichkeiten zugeflüstert haben. „Beim Reden ist er mir viel zu nahe gekommen“, sagte die 22-Jährige. Bei weiteren Gesprächen soll der Angeklagte sie immer wieder angefasst haben.

„Viele Führungskräften hatten sie auf dem Kieker“, berichte eine Kameradin. „Sie achtet auf ihr Äußeres, mit ihren langen Wimpern wurde ihr der Bundeswehrdienst nicht zugetraut.“

An einem Abend habe der Angeklagte die Frau dann in die Ecke gedrängt und angeschrien, berichtete die ehemalige Soldatin. „Er wollte eigentlich eine Stubenkontrolle machen, dabei war er in Zivil. Das ist total unüblich“, berichtete die 22-Jährige.

Bei der Stubenkontrolle überprüft ein höherrangiger Soldat, ob die Rekruten ihre Stube und insbesondere die Spinde ordnungsgemäß aufgeräumt haben.

Der Angeklagte habe sie auch immer wieder ohne ihr Einverständnis am Arm gestreichelt und an die Taille gefasst. Beim Reden sei er ihr so nahe gekommen, dass sie glaubte, er küsse sie gleich.

Als der Angeklagte die Stube verlassen habe, sei sie zusammengebrochen, erzählte die junge Frau weiter. Eine Freundin habe sie getröstet. Der 36-Jährige sei aber noch einmal wiedergekommen. Er habe ebenfalls versucht, sie zu trösten und dabei am Oberschenkel und in der Leistengegend berührt, während sie weinend und um Hilfe schreiend auf dem Boden ihrer Stube gelegen habe. Ihre Stubenkameradinnen hätten den Unteroffizier schließlich aus dem Raum gedrängt.

Das habe das Fass zum Überlaufen gebracht, sie meldete die Vorfälle. Der 36-Jährige musste schon 1 500 Euro Disziplinarstrafe an die Bundeswehr zahlen. Der Feldwebelanwärter verliert bei einem Schuldspruch seine Aufstiegschancen.

An weiteren Prozesstagen werden die anderen Frauen aussagen, die unter ihm gelitten haben sollen.

Mit einem Urteil wird in einer der nächsten Verhandlungen gerechnet. (Philipp Knoch)