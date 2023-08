Angela und Peter Schrul aus Frielendorf sind seit 60 Jahren verheiratet

Von der Stadt zogen Angela und Peter Schrul 1975 zunächst nach Großropperhausen, zwei Jahre später bauten sie ein Haus in Todenhausen. © Corinna Schrul

Gemeinsam reden, aber auch gemeinsam schweigen können – so beschreiben die Schruls eines der Geheimnisse einer langen Ehe.

Frielendorf – Am 22. August 2023 feierten Angela und Peter Schrul aus Frielendorf Diamantene Hochzeit. Dabei wäre es der Braut seinerzeit recht gewesen, wenn ihr Geburtstag Mitte August mit dem Hochzeitstermin überein gekommen wäre, doch es kam anders: „Meine Schwiegermutter wollte damals noch in Urlaub fahren, weshalb wir erst eine Woche später geheiratet haben“, erzählt Angela Schrul.

Kennengelernt hatten sich die jungen Leute im Frühjahr 1961 in einem Lokal in Berlin-Charlottenburg, wo sie beide lebten und arbeiteten. Angela Schrul lernte Reise- und Bürokauffrau, ihr Mann ergriff den Beruf des Zimmerers und wechselte im Anschluss ins Baugewerbe, das fortan sein ständiges Berufsfeld wurde.

Angela Schrul arbeitete in Berlin in der Gemeindekrankenpflege und überlegte mit ihrem Mann, der Großstadt den Rücken zu kehren und aufs Land zu ziehen. Bei einem Ausflug in den Knüll – nach Rengshausen – war das Ehepaar sofort von der Landschaft mehr als angetan und als dann noch in Frielendorf in der Diakoniestation eine Stelle bei der Kirche ausgeschrieben war, auf die sich Angela Schrul bewarb und sie auch bekam, stand einem Umzug nichts mehr im Wege.

Das Ehepaar Schrul am Tag seiner Trauung im Jahr 1963 in Berlin. © Repro: Jochen Schneider

So landete die Familie 1975 zuerst in Großropperhausen, bevor sie dann zwei Jahre später in Frielendorf-Todenhausen baute und dorthin zog.

Peter Schrul verließ Berlin mit einem lachenden und weinenden Auge. „Als glühender Hertha-Fan habe ich seinerzeit kaum ein Spiel verpasst“, erzählt der Fußballanhänger des Berliner Vereins, der seit mehr als 50 Jahren den Mitgliedsausweis in der Tasche hat.

„Später bin ich dann ab und an noch mit meinem Enkel nach Berlin zu den Spielen gefahren“, erinnert er sich gern an sein liebstes Hobby. Heute verfolgt er die Ergebnisse „seines“ Vereins samstags in der Sportschau.

Eine ganz andere Leidenschaft verbindet das Ehepaar bis zum heutigen Tage: Hunde. „Unser erster war ein Cockerspaniel, gefolgt von einem Golden Retriever und einem Labrador, von denen uns der letzte im Oktober vergangenen Jahres verlassen hat“, berichtet Angela Schrul.

Sie ist eine begeisterte Smartphone-Userin, die beim „Daddeln“ am besten abschalten kann. Ihr bewegtes Arbeitsleben hat sie erst 2022 als juristische Betreuerin beim Amtsgericht Schwalmstadt beendet, während ihr Mann bereits Mitte der Neunzigerjahre aus dem Arbeitsleben ausschied.

„Ich habe mich um die Hunde gekümmert und Haus und Hof in Schuss gehalten“, berichtet der 81-Jährige und seine Frau nickt zustimmend. Urlaube verbrachte das Paar häufig an Ost- und Nordsee sowie in Österreich, auch in Bulgarien und Tunesien.

„Wir sind eigentlich immer gerne zu Hause gewesen, da haben wir uns wohlgefühlt und konnten ja auch wegen der Tiere nicht so einfach wegfahren“, sagen sie übereinstimmend.

Das Geheimnis ihrer langen Ehe? „Miteinander reden und schweigen, aufeinander zugehen und für den anderen da sein“, sind sich die beiden sicher. Ihr größter Wunsch zum Hochzeitsjubiläum ist, neben der Gesundheit, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben zu können.

Es gratulieren unter anderem Sohn Michael, der in Frielendorf lebt, sowie Tochter Corinna. Auch Enkel Thorben, 21 Jahre, lebt mit Freundin in Frielendorf. (von Jochen Schneider)