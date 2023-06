Anzeige gegen Aktivisten: Logistik auf Baustellle wurde ausgebremst

Von: Matthias Haaß

Teilen

Klimaaktivisten protestierten auf der A49-Baustelle bei Schwalmstadt. Stundenlang waren die Arbeiten unterbrochen. © sandra rose

Greenpeace bremste mit ihrem Protest die Logistik auf der Autobahnbaustelle der A49 bei Schwalmstadt aus. Nun gab es eine Anzeige gegen die Aktivisten.

Schwalmstadt – Anfang Juni protestierten Aktivisten an der A 49 bei Treysa gegen den Aus und Neubau von Autobahnen. Mit sogenannten Lock-On-Geräten fesselten sich die Demonstranten an einen Betonfertiger.

Auch ein meterhohes X mitten auf der Fahrbahn machte die Weiterarbeit der Baufirmen im betroffenen Bauabschnitt stundenlang unmöglich. Erst ein großer Polizeieinsatz beendete die Aktion.

Materieller Schaden

Man könne bestätigen, dass durch die Protestaktion ein nicht unbeträchtlicher materieller Schaden entstanden sei, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der HNA: „Die ausführende Bau-ARGE ÖPP A49 (Arbeitsgemeinschaf Öffentlich-Private-Partnerschaft, Anm. d. Red.) hat Strafanzeige wegen des Verdachts der Nötigung gestellt, bitte haben Sie daher Verständnis, das aufgrund des laufenden Verfahrens keine Detailangaben gemacht werden können.“

Materielle Schäden seien durch kurzfristig erforderliche logistische, maschinentechnische und personelle Umplanungen entstanden. Material wurde verschwendet, da der bereits angelieferte Beton nicht mehr verwendbar gewesen sei, heißt es von der A 49 Autobahngesellschaft.

Dazu zähle auch die zeitliche Bauverzögerung. Üblicherweise würden an einem Tag rund 1000 laufende Meter Betondecke erstellt, so die Sprecherin in ihrer Antwort auf die Presseanfrage unserer Redaktion.

Insbesondere zur Höhe des entstandenen Schadens wollte sich die A 49 Autobahngesellschaft gegenüber unserer Zeitung nicht näher äußeren und verwies auch auf Nachfrage auf die abgegebene Stellungnahme.

Selbst die Frage, wie ein normaler Baustellentag auf der A 49 abläuft, wollte die Autobahngesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten.

Ein Geheimnis sind die Abläufe auf solch einer Baustelle aber nicht. Die Autobahn GmbH des Bundes hat bei Youtube einen schönen Erklärfilm im Stil „Sendung mit der Maus“ veröffentlicht und auch die Hersteller von Betonfertigern zeigen sich weniger zugeknöpft.

Auch in unserer Zeitung wurde schon einmal über die Bauarbeiten berichtet. Anhand der frei verfügbaren Informationen lässt sich auch für den Laien gut nachvollziehen, wie groß der logistische Aufwand bei der Fahrbahnherstellung ist und welche hohe Kosten dabei entstehen.

Ablauf auf der Baustelle

Der Beton für die A 49 kommt nach Informationen unserer Zeitung aus einem eigens für den Bau der Autobahn errichteten Betonwerk bei Stadtallendorf.

Dort wird das Material speziell für diesen Zweck gemischt und vorbereitet. Ein Betonfertiger kann gut 240 Kubikmeter Beton pro Stunde verarbeiten.

Damit die Maschine nicht stillsteht, müssen Lkw das Material nach einem straffen Zeitplan zur Baustelle bringen. Die Arbeit läuft in zwei Schichten zu jeweils zehn Stunden, nur wenige Stunden steht der Fertiger am Tag still.

Direkt an dem riesigen Baugerät sind 25 Facharbeiter beschäftigt.

Das Material für den Betonfertiger wird dann kontinuierlich mithilfe eines Baggers in die Maschine eingefüllt. Verarbeitet werden Ober- und Unterbeton.

Dabei handelt es sich jeweils um Beton in einem anderen Mischungsverhältnis. Alle Prozesse sind zentimetergenau eingemessen und werden permanent kontrolliert.

Alle fünf Meter setzt der Betonfertiger eine Querfuge, alle vier Meter Längsfugen. Die Fugen werden durch Dübel verbunden. Durch die Fugen werden Risse in der Fahrbahn verhindert. Zum Schluss verpassen rollierende Stahlbürsten der Autobahn ihre Griffigkeit.

Jeder Arbeitsschritt greift in den Nächsten wie bei einem Uhrwerk. Steht nur ein Rädchen still, gehts an der Baustelle nicht weiter. Das kostet Zeit und Geld.

Das sagt Greenpeace

Von einer Strafanzeige wisse man noch nichts, sagt Marissa Reiserer, Greenpeace Mobilitätsexpertin auf Anfrage unserer Zeitung.

Bislang (Stand 16. Juni) seien der Umweltorganisation auch keine Schadensersatzforderungen seitens der A49-Autobahngesellschaft bekannt, so Reiserer weiter.



Zur Vorgehensweise der Polizei am Tag des Protestes möchte Marissa Reiserer nichts weiter sagen: „Das zu bewerten, sehen wir nicht als unsere Aufgabe.“



Die Aktion selber bewertet die Mobilitätsexpertin positiv. Aktivisten hätten über mehrere Stunden ihren Protest gegen die anhaltende Natur- und Klimazerstörung durch den Neubau von Autobahnen zum Ausdruck bringen können, sagt Reiserer: „Direkt am Ort der Zerstörung.“



Von einem wirklichen Erfolg können man aber erst sprechen, wenn der Bund jedes seiner Straßenprojekte einem Klimacheck unterziehe und den Aus- und Neubau so lange aussetze, meint die Greenpeace-Mitarbeiterin.

Man habe sich die A 49 bei Schwalmstadt als Ort für die Protestaktion ausgesucht, da die Autobahn eines von zahlreichen Neubauprojekten des Verkehrsministeriums sei.



Sie stehe stellvertretend für knapp 1000 Kilometer weitere Autobahn und knapp 5000 Kilometer Bundesstraßen, die Verkehrsminister Wissing durch Wälder, Äcker und Moore bauen wolle, sagt Marissa Reiserer: „Greenpeace fordert, dass all diese Projekte auf ihren Klimaschaden hin überprüft werden und der Bau bis zum Abschluss dieses Klima-Checks ausgesetzt wird.“



Solang weiter klimaschädliche Autobahnen gebaut werden und gleichzeitig eine schonende Mobilität mit Bahn und ÖPNV vernachlässigt werde, sei Protest für bessere Mobilität notwendig, erklärt die Mobilitätsexpertin von Greenpeace.