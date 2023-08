Asklepios übt Kritik an der geplanten Krankenhausreform

Von: Matthias Haaß

Die von der Bundesregierung geplante Krankenhausreform könnte auch Auswirkungen auf die Klinik in Schwalmstadt haben. Das befürchtet jedenfalls Asklepios. © Martin Diebel/nh

In einer Pressemitteilung äußerte sich jetzt Regionalgeschäftsführerin der Asklepios Kliniken Nordhessen, Dr. Dagmar Federwisch, zu den Eckpunkten der geplanten Krankenhausreform der Bundesregierung. Federwisch übt deutliche Kritik und sieht in der Reform eine Gefahr für die medizinische Versorgung in der Region.

Schwalm. Man fordere schon seit Langem eine Reform des Krankenhaussystems, aber der aktuelle Reformvorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und den Vertretern der Bundesländer ziele leider an der tatsächlich notwendigen Veränderung in System in Gänze vorbei, mahnt die Regionalgeschäftsführerin: „Im Gegenteil: Die Reform wird sich negativ auf unser Gesundheitswesen auswirken.“

Dr. Dagmar Federwisch Asklepios © Asklepios Kliniken

Zu diesem Thema hat der Bundesverband Deutscher Privatkliniken (BDPK) unter dem Motto „Krankenhaus retten – für den Erhalt unserer Versorgungssicherheit“ eine öffentliche Kampagne gestartet, um den jetzigen Reformvorschlag aktiv zum Positiven zu beeinflussen und zu verbessern. Die Kampagne des BDPK werde auch von den Kliniken Bad Wildungen und Schwalmstadt uneingeschränkt unterstützt, heißt es in der Mitteilung von Asklepios.

Vier Punkte des Reformvorschlags sind aus Sicht von Asklepios besonders problematisch: „Die Entkopplung der Finanzierung von der tatsächlichen Leistungserbringung führt laut BDPK dazu, dass kleineren Häusern das Geld für notwendige Investitionen fehlen wird und diese kaputtgehen. Außerdem vernachlässigt die Reform regionale Besonderheiten und stellt große Zentren in Städten in den Fokus – zum Leidwesen und Nachteil vieler kleinerer Krankenhäuser insbesondere im ländlichen Raum.“

Durch die daraus hervorgehenden Veränderungen in der Versorgungslandschaft müssten Mitarbeiter teilweise von einem Standort zu einem anderen wechseln. Das mache medizinische Berufe unattraktiver und verschärfe somit den vorhandenen Mangel an Fachkräften, heißt es in der Pressemitteilung.

Die vorgesehenen Qualitätsvorgaben beschränkten sich auf Strukturen und ließen die Ergebnisqualität weitgehend unberücksichtigt – mit dem Ergebnis einer insgesamt schlechteren regionalen Versorgungsqualität.

Diese Punkte müssten, so Federwisch, zwingend angepasst werden, da ansonsten die Kliniken im ländlichen Raum in große Schwierigkeiten kommen würden – vor allem aber würde die Reform in ihrer jetzigen Form dazu führen, dass die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet wäre.

Man arbeite daran, Bad Wildungen und Schwalmstadt nicht nur zu erhalten, sondern für die Eingruppierung in höhere Versorgungsstufen vorzubereiten. Beide Standorte seien für die wohnortnahe medizinische Versorgung sehr wichtig, betont Federwisch: „Eine gute Gesundheitsversorgung in unserem Land liegt uns am Herzen. Deshalb wollen wir mit der Kampagne aktiv Einfluss nehmen, um die Reformpläne zu verändern und zum Positiven zu beeinflussen – das können wir nur gemeinsam schaffen.“

Man hoffe und zähle auf das Mitwirken der Mitarbeiter und der Bevölkerung, heißt es dazu in der Pressemitteilung.