Auf der Reise zu sich selbst: Pilger durchwandern die Schwalm 

Pilgern mit den Eseln Luna und Mona, von links Anneliese Schmidt, Elisabeth Ehret, Martin Ehret, Hilde Herrmann, Mechtilde Schorpp, Christel Suttera, Uta Häs und Werne r Häs am „Soldaten“ in Ziegenhain.

„Man kommt als anderer Mensch zurück“, sagt Werner Häs. Mit einer Gruppe von Pilgern brach er gestern Morgen in Ziegenhain zu einer weiteren Etappe auf dem Jakobsweg auf.

Die beiden Begleit-Esel vom Ehrethof in Hohberg (Baden-Württemberg, Ortenaukreis) haben im Schlossgestüt nebenan übernachtet.

Denn die Ehrets sind seit 2007 jedes Jahr auf einem Teilstück des wohl berühmtesten Pilgerwegs unterwegs, immer öfter mit weiteren Pilgern. Das sei schon eine ganz besondere Art des Urlaubs, die Ausgeglichenheit und Zufriedenheit mit sich bringt, erzählen die Teilnehmer gestern. Am vorvergangenen Montag waren sie gestartet, um am Donnerstag Marburg zu erreichen.

In der Schwalm habe es ihnen sehr gefallen, berichten sie. Eine spontane Einladung zum Kaffee am Sonntagnachmittag bei einer Ziegenhainer Familie fanden sie sehr schön. Bestaunt hat die Gruppe die Schwälmer Steine, die derzeit als großes Gemeinschaftsprojekt auf dem Paradeplatz als Rekordversuch zum größten Schnatz werden sollen. Und dass das Wetter so toll mitspielt, sei natürlich auch angenehm, sagt Martin Ehret.

Das Pilgern mit den Eseln ist den Ehrets und der ganzen Gruppe eine Herzensangelegenheit geworden, ohne die treuen und geduldigen Tiere wäre die spirituelle Wanderung, die stets mit einem Morgengebet beginnt, einfach nicht so intensiv, finden sie.