Autopanne löst Großeinsatz in A49-Tunnel Frankenhain aus

Teilen

Ein Großeinsatz löste eine Autopanne im A 49-Tunnel Frankenhain aus. Der Rauch aus dem Motorraum des Pkw hatte den Alarm ausgelöst.

Schwalmstadt – Viel los auf der A 49 am Mittwoch: Nach der Aktion von Greenpeace rückten Rettungskräfte und Polizei am Abend ein weiteres Mal aus.

Diesmal zum Frankenhainer Tunnel. Deutlich hörbar war die Sirene, danach fuhr ein Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen aus verschiedenen Richtungen zur Trasse. Ein gemeldeter Pkw-Brand hatte Feuerwehren und Rettungsdienste im Bereich der Weströhre auf den Plan gerufen.

Vor Ort konnte dann aber schnell Entwarnung gegeben werden. Die zunächst gemeldete Rauchentwicklung – sprich ein Brand im Tunnel – entpuppte sich am Ende als harmlose Autopanne.

Bei einem in Richtung Gießen fahrenden Kleinwagen war es mitten in der Röhre plötzlich zu einer leichten Rauchentwicklung im Motorraum gekommen. Glücklicherweise entwickelte sich daraus kein Brand.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren mussten nicht im Tunnel löschen. Auch die Insassen im Pannen-Fahrzeug blieben unverletzt.

Um jegliche Gefährdung ausschließen zu können, wurde der Tunnel allerdings durch die Feuerwehr kontrolliert. Die Polizei sicherte das Pannenfahrzeug in einer Nothaltebucht bis zu den Abschlepparbeiten ab.

Erst mit Ankunft der Rettungskräfte war die A 49 in Fahrtrichtung Gießen für etwa 45 Minuten für den Verkehr voll gesperrt. Die Brandmeldeanlage hatte demnach nicht ausgelöst.

Die Schranken zur Sperrung der Tunnelanlage und zur Autobahnzufahrt im Bereich Neuental waren nicht geschlossen. Erst kurz vor dem Tunnel wurden die Verkehrsteilnehmer über elektronische Warntafeln auf eine „Panne“ aufmerksam gemacht.

Sie sollten die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer reduzieren. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte lief der Verkehr durch den Tunnel demnach normal weiter.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Neuental, Bad Zwesten, Borken, Gilserberg und Schwalmstadt, Teile der DRK Sanitätszüge, mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte, ein Leitender Notarzt sowie ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst. (Mark Pudenz und Matthias Haaß)

Stellungnahme der Autobahn GmbH

In der Tunnelleitzentrale des Tunnels Frankenhain (Verkehrszentrale Deutschland, VZD) ging über die Notrufeinrichtung des Tunnels eine Meldung von Verkehrsteilnehmenden ein, in dem sie eine Rauchentwicklung an ihrem in der Nothaltebucht abgestellten Fahrzeug meldeten. Die automatischen technischen Überwachungseinrichtungen des Tunnels meldeten keinen Brand; über Kameraeinsicht konnten die Operatoren der Tunnelleitzentrale (VZD) ebenfalls keinen Brand erkennen. Diese Information – sowohl die Meldung der Verkehrsteilnehmenden, als auch die Tatsache, dass sich ein Brand weder durch die technischen Überwachungseinrichtungen noch durch Kamerabilder bestätigen lässt – wurde umgehend an die zuständige Leitstelle der Feuerwehr gemeldet.

Da sich auch im weiteren Verlauf weder durch die technischen Überwachungseinrichtungen, noch durch Kameraeinsicht Anzeichen für einen Brand ergeben haben, hat die Tunnelleitzentrale (VZD) entsprechend des hierfür vorgesehenen Maßnahmenplans auf eine „leichte Behinderung mit Pannenfahrzeug“ erkannt und die dafür vorgesehenen Verkehrsbeeinflussungsmaßnahmen (Geschwindigkeitsbeschränkung sowie Gefahrenzeichen „Panne“) geschaltet. Die Tunnelleitzentrale (VZD) hat somit sachgerecht auf die Situation reagiert.