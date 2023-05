Baden unter freiem Himmel: Öffnungstermine Freibäder der Schwalm

Von: Celine Kühn

Teilen

Es ist alles bereit: Schwimmmeister Frank Schulz (links) und Manfred Smolka eröffnen am Sonntag das Freibad in Ziegenhain. © Stadt Schwalmstadt

Neukirchen und Schwalmstadt eröffnen am Wochenende die Freibad-Saison. Auch die anderen Gemeinden ziehen in den nächsten Wochen nach.

Schwalm – Am Wochenende öffnen die ersten Freibäder in der Region, gerade rechtzeitig zu den ersten prognostizierten Sommertagen mit viel Sonne und bis zu 25 Grad.

Eröffnung

Das Freibad Neukirchen eröffnet morgen, Samstag, 20. Mai, das Ziegenhainer Freibad dann am Sonntag, 21. Mai. Sollte das Wetter es zulassen werden die Freibäder in Frielendorf und Großropperhausen sowie in Oberaula am Freitag, 26. Mai geöffnet. Neustadt schließt sich am Samstag, 27. Mai, an. Die Gemeinde Willingshausen öffnet die Türen zum Freibad Wasenberg am Samstag, 3. Juni. Das Freibad in Ottrau bleibt in diesem Jahr aufgrund von Sanierungen geschlossen und öffnet erst wieder 2024.

Vorbereitungen

Im Zuge der Vorbereitung auf die Saison musste einiges getan werden: In Willingshausen wurde die Beckenumrandung erneuert sowie die Stellfläche für Kinderwagen am Kinderbecken erweitert und dieses saniert. In allen Freibädern wurden die Schwimmbecken gereinigt sowie Innen- und Außenanlagen für den Betrieb vorbereitet.

Personal

In Neukirchen und Schwalmstadt sowie Frielendorf und Großropperhausen sei man mit ausreichend Rettungsschwimmern gut auf den Sommer vorbereitet. Willingshausen und Oberaula suchen noch dringend nach Badeaufsichten. Interessierte können sich bei den Gemeinden melden.

Temperatur

Die Heizproblematik wirft auch im Bezug auf die Wassertemperatur der Freibäder Fragen auf. In Frielendorf, Neukirchen und Schwalmstadt werden die Becken über Absorberanlagen per Solarenergie geheizt. Die Heizproblematik habe somit keine Auswirkungen auf diese Bäder, weshalb die Wassertemperatur unverändert bleibt. Auch in Willingshausen soll es keine Veränderungen in der Wassertemperatur geben. In Oberaula wird die solare Wassererwärmung mit einer Flüssiggas-Zusatzheizung unterstützt, um den nächtlichen Temperaturverlusten entgegenzuwirken.

Eintrittspreise

In Frielendorf, Schwalmstadt und Neukirchen bleiben die Preise unverändert. In Oberaula erhöht sich der Preis der Jahreskarte. Ob die Preise in Willingshausen angepasst werden, steht laut Bürgermeister Luca Fritsch noch nicht fest.

Neuerungen

Zum Beginn der Saison locken die Freibäder mit Neuerungen. So kann man in den Bädern der Gemeinde Frielendorf nun auch mit EC- und Kreditkarte sowie mit Handy und Smartwatch den Eintritt bezahlen.

Das Freibad in Großropperhausen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum, weshalb eine neue, größere Rutsche und neue Außenumkleidekabinen angeschafft wurden. Beide Freibäder bieten Schwimmkurse für Kinder an. Die Anmeldung erfolgt ab der Eröffnung direkt im Freibad.

Auch in Schwalmstadt gibt es eine Neuerung: Hier gibt es nun eine Riesenkrake für das Nichtschwimmerbecken.

In Oberaula wird es ab diesem Sommer ein automatengestütztes Zugangssystem geben, welches in den kommenden Wochen installiert wird. Außerdem wurden für den Außenbereich eine Tischtennisplatte, einen Tischkicker und zwei Fußballtore angeschafft.

Das Freibad in Neukirchen ist um ein Volleyballfeld reicher sowie eine Tischtennisplatte.