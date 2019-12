Eltern von Gina Krämer waren Avantgarde-Gestalter

Das Bauhausjahr 2019 hat diese wegweisende Gestaltungsschule und Kunstrichtung vielen präsenter gemacht.

In Schwalmstadt ist die direkte Verbindung zu den Machern überraschend nah, räumlich und zeitlich. Gisela Krämer geb. Cieluszek (87) lebt im Seniorenheim HSDE in Treysa. Sie ist die Tochter der Bauhausschüler Karl Cieluszek und Mathilde Cieluszek geb. Reindl.

Ihre Eltern studierten in Weimar bei Klee und Kandinsky, was Werner Almasi (Schrecksbach) als langjähriger Betreuer der alten Dame herausgefunden hat. Dabei habe Mathilde „Motschi“ Reindl auch Farbzeichnungen erstellt und sich der Fotografie sowie der Webkunst gewidmet. Gina Krämers Mutter sei auch von ihrem Habitus her eine Frau neuesten Zeitgeists mit ausgefallener Kleidung und Kurzhaarschnitt gewesen. Die Cieluszeks hatten 1931 geheiratet, 1932 kam Gina zur Welt.

+ Werner AlmasiKunstliebhaber © Anne Quehl

Krämers Vater Karl Cieluszek zeichnete architektonische Studien zum neuen Wohnen. Diese seien zukunftsweisend für den neuen Baustil und das erste Haus am Horn in Weimar von Walter Gropius gewesen. Mehrfamilienhäuser entstanden nach Cieluszeks Plänen in Weimar. Gina Krämer habe noch lange einige Studien ihres Vaters besessen, inzwischen seien diese Originale aus der Hand des Vaters leider nicht mehr auffindbar. Auch der Bruder von Motschi Reindl, Paul Reindl, sei Bauhausschüler gewesen und entwarf einen klappbaren Campingtisch. Er sei auch an der Entwicklung der ikonischen Schwingstühle beteiligt gewesen. Gina Krämers Vater Karl Cieluszek habe nach dem Zweiten Weltkrieg im Baudezernat München gearbeitet, dort sei er bei der Umsetzung und Gestaltung der Fußgängerzone beteiligt gewesen. Seine Anerkennung des Studienabschlusses in Architektur am Bauhaus wurde ihm erst später anerkannt, so Almasi.

Mathilde Cieluszek war ab 1955 Eigentümerin einer Modeboutique in München.

+ Gina KrämerZeitzeugin © Anne Quehl

Gina Krämer führte, so Almasi, ein emanzipiertes und privilegiertes Leben als Frau aus gebildetem Haus, was Fotos zum Beispiel aus exklusiven Urlauben zeigten. Aus einer kurzen Ehe stammte ihre Tochter.

Während Gina Krämer als Chefsekretärin eines Bahnvorstandes in Frankfurt/M. lebte, kam sie besuchsweise in die Schwalm, wo das behinderte Mädchen in Hephata lebte. Im Alter von 75 Jahren zog sie nach Treysa um und lebt seitdem hier