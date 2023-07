Baustart nächsten Sommer: Raststätte an der A 49-Anschlussstelle Treysa soll 2025 in Betrieb gehen

Bauprojekt

+ © Quehl, Anne Der Bau der Raststätte an der A 49 bei Treysa soll im kommenden Sommer beginnen: Das teilte Eberhard Unger (rechts) gestern in einem Pressegespräch mit, dazu eingeladen hatte Bürgermeister Tobias Kreuter (links). © Quehl, Anne

Bei einem Pressegespräch mit Bürgermeister Tobias Kreuter stellte Investor Eberhard Unger den aktuellen Planungsstand vor.

Schwalmstadt – Kommenden Sommer soll der Bau einer Tank- und Raststätte an der A 49-Anschlussstelle Treysa beginnen. Gebaut wird sie innerhalb rund eines Jahres von der KGV, das ist eine Grundbesitzgesellschaft in der Kurhessen Immobiliengruppe von Eberhard Unger (62, Schwalmstadt). In einem Pressegespräch, zu dem Bürgermeister Kreuter aufgrund von Medienanfragen eingeladen hatte, erläuterte Unger gestern den geplanten Ablauf und Grundzüge des Projekts.

Namenhaftes Burgerrestaurant soll einziehen

Die neue Anlage auf 1,5 Hektar grenzt an die Bundesstraße Richtung Gilserberg und liegt gegenüber der Autobahnmeisterei innerhalb des sogenannten „Ohrs“ an der Autobahnauffahrt.

Neben der Tankstelle gibt es einen Gebäudekomplex, indem ein Fastfood-Restaurant einzieht, konkret ein Burger-Restaurant, wie Unger betonte. Er führe Verhandlungen mit zwei namhaften Ketten. Hier stehen zahlreiche Pkw-Stellplätze, eine Drive-In-Umfahrung und eine Terrasse zur Verfügung. Ausgeschlossen ist eine Spielhalle.

E-Ladestationen und eine Waschanlage sind geplant

Im Bereich der Tankstelle sind E-Ladestationen sowie eine Autowaschanlage und Saugerplätze in Planung. In dem dritten Teilareal sind acht Lkw-Standplätze vorgesehen und ein Bereich, wo möglicherweise das Stromladen für Lkw oder eventuell eine Servicestation zum Austausch von Fahrzeugbatterien errichtet wird, je nach der künftigen Entwicklung für das Lkw-Segment.

Möglicherweise würden statt der vorhandenen 1000-KW-Leitungen solche mit einer Leistungsfähigkeit von 5000 KW gebraucht. Interesse habe auch ein großer Lkw-Hersteller angemeldet, der eine Servicestation errichten würde.

Betreiber der Tankstelle werde voraussichtlich die Tank & Rast GmbH als die größte Dienstleistungsgesellschaft dieser Art in Deutschland. Es seien aber auch mehrere Mineralölkonzerne interessiert.

Millionen müssen investiert werden

Den Investitionsbedarf beziffert Unger auf insgesamt 12 bis 15 Millionen Euro. Der Schwalmstädter Unternehmer betonte, dass er seit 2012 mit der Planung befasst sei, das Flurbereinigungsverfahren sei äußerst kompliziert.

Die erforderlichen Flächen stammten im Wesentlichen aus dem Besitz von Hessen Mobil, der Autobahn GmbH und der Stadt Schwalmstadt sowie eines Privateigentümers. Alle Ausgleichsmaßnahmen würden auf Schwalmstädter Stadtgebiet umgesetzt.

Derzeitige Schätzungen gehen von 30 000 Pkw und 7600 Lkw pro Tag aus, was eine geschätzte Kundenzahl von rund 800 in 24 Stunden ergibt.

Erste Arbeiten im Frühjahr

Erdarbeiten zur Nivellierung des Areals können voraussichtlich im Frühjahr 2024 beginnen, das ist auch der erwartete Zeitpunkt des finalen Satzungsbeschlusses durch das Stadtparlament. Schon im kommenden Winter sollen erforderliche Forstarbeiten durchgeführt werden.

Unger betonte, dass die Raststätte eine regionspezifische Prägung zeigen solle, sodass Nutzer einen Eindruck vom Rotkäppchenland, wo sie haltmachen, mitnehmen könnten, „es soll nicht steril wirken“.

Weiter unterstrich er, dass es sich nicht um einen „Autohof“ handele, der müsste per Definition unter anderem 60 Lkw-Stellplätze aufweisen. Auf der Anlage herrsche aber das Einbahn-Prinzip, wie man es von solchen Anlagen kennt, das sei absolut sinnvoll. Die Zufahrt ist gegenüber der Straßenmeisterei, die Ausfahrt führt auf die L 3155/Sachsenhäuserstraße.

Technologiewandel im Hinterkopf

Dass die zunächst in Rede stehende Wasserstofftankstelle Realität wird, nannte Unger unwahrscheinlich. Sein Unternehmen halte sich fortlaufend auf dem Stand der technologischen Fortschritte.

Der 62-Jährige unterstrich, dass in der Mobilitätsthematik vieles heute noch offen sei, man könne nicht genau vorhersagen, wie die Szenarien und E-Fuels etwa in zehn und nach dem Ende für Neuzulassungen von Verbrennermotoren 2035 aussehen: Die Entwicklungen seien im schnellen Fluss. Klar sei, dass E-Mobilität einen großen Anteil haben werde. Innerhalb der neuen Anlage seien selbstverständlich Photovoltaikanlagen sind auf allen Dachflächen vorgesehen.

Bürgermeister Tobias Kreuter sagte, das Projekt sei für die Stadt sehr wichtig, solch eine Raststätte gehöre einfach zu einer Autobahnanschlussstelle.