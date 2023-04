Fahrradklima-Test: Schwalmstadt im vorderen Mittelfeld

Von: Sandra Rose

Teilen

Die ADFC-Ortsgruppe Schwalmstadt, hier Sprecherin Susanne Molis-Klippert, weist immer wieder auf Gefahren im Radverkehr hin, unser Bild entstand im vergangenen Jahr an den neuen Radschutzstreifen in Treysa. © entstand im vergangenen Jahr an den neuen Radschutzstreifen in Treysa. Foto: matthias haaß

Beim ADFC-Fahrradklima-Test 2022 ist Schwalmstadt mit der Gesamtnote „ausreichend“ im vorderen Mittelfeld gelandet. Das teilt Susanne Molis-Klippert, Sprecherin der ADFC-Ortsgruppe Schwalmstadt mit.

Schwalmstadt. Die Ergebnisse wurden Anfang der Woche im Bundesverkehrsministerium vorgestellt, wir haben uns den Test genauer angesehen.

Die Bewertung

Mit der Gesamtnote 3,84 ist Schwalmstadt bundesweit auf Platz 193 (von 474) und landesweit auf Platz 17 (von 57) und landete damit im vorderen Mittelfeld der Kommunen unter 20 000 Einwohner. Gegenüber 2020 bedeutet das eine leichte Verbesserung (Platz 22 von 57, Gesamtnote 3,85). Insgesamt 75 Menschen aus dem Raum Schwalmstadt hatten im Herbst vergangenen Jahres an der bundesweiten Befragung teilgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Susanne Molis-Klippert, Sprecherin der ADFC-Ortsgruppe Schwalmstadt erläutert: „Insgesamt sieht man in Schwalmstadt deutliche Verbesserungen im Radverkehr, die Erreichbarkeit des Stadtzentrums, die Öffnung der Einbahnstraßen in Gegenrichtung und das zügigere Vorankommen auf dem Rad wurden positiver bewertet.“

Keine bessere Benotung habe die Führung des Radverkehrs in Baustellenbereichen erhalten. Dabei spiele die jahrelange Sperrung von Radwegen durch die A 49 eine große Rolle.

Auch in puncto Sicherheitsgefühl, sowohl auf Radwegen als auch im Mischverkehr, gebe es keine deutlich positivere Bewertung, verdeutlicht Molis-Klippert. Schlussendlich wirkten sich auch der Winterdienst und die fehlende Falschparker-Kontrolle auf Rad- und Fußwegen negativ auf das Gesamtergebnis aus.

Die Forderungen

Damit Menschen auch im ländlichen Raum gerne ihre Wege mit dem Rad zurücklegten, bräuchten sie ein durchgängiges Netz an guten und sicheren Radwegen zwischen den Stadt- und Ortsteilen und zu den Nachbargemeinden, aber auch sichere Wege innerorts an oder nahe der Durchgangsstraßen, heißt es vom ADFC weiter.

Die Ortsgruppe Schwalmstadt fordert die weitere Umsetzung der im Radverkehrskonzept formulierten Maßnahmen. Ein beschleunigter Ausbau des Radwegenetzes sei dringend erforderlich und sollte mit Fördermitteln des Bundes, des Landes oder des Landkreises zu leisten sein.

Der ADFC unterstütze die Verwaltung durch fachlich fundierte Hinweise, um weitere Verbesserungen für die Radfahrer in Schwalmstadt zu erzielen.

Die Befragung

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit.

Er wird vom Fahrradclub ADFC alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums organisiert und fand 2022 zum zehnten Mal statt. Etwa 210 000 Radfahrer in mehr als 1114 Kommunen haben bei diesem Durchgang abgestimmt, allein in Hessen in 57 Kommunen mit weniger als 20 000 Menschen.

Bei den Fragen ging es darum, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und wie die Stadt das Fahrradfahren fördert.

Erstmals wurde speziell für den ländlichen Raum die Erreichbarkeit von Nachbarorten und deren Verkehrs-Sicherheit erfragt. Auch hier lag Schwalmstadt im Mittelfeld.

Damit die Ergebnisse eine ausreichende Aussagekraft erreichen, mussten in kleineren Kommunen mindestens 50 gültige Teilnehmerbögen vorliegen.

Die Ergebnisse des Tests haben durch die breite Bürgerbeteiligung hohe Aussagekraft und können Kommunen helfen, das Angebot für Radfahrer gezielt zu verbessern, heißt es im Pressetext weiter.